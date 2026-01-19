ΔΝΤ: Προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 3,3% το 2026 - Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αύξησε εκ νέου τη Δευτέρα την πρόβλεψή του για την Το ΔΝΤ προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 3,3% το 2026, καθώς οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες προσαρμόζονται στους αμερικανικούς δασμούς — οι οποίοι έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες — και στη συνεχιζόμενη επενδυτική άνθηση στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει ενισχύσει τον πλούτο από περιουσιακά στοιχεία και τις προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην επικαιροποιημένη έκδοση της έκθεσης World Economic Outlook, το ΔΝΤ προβλέπει παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,3% το 2026, αυξημένη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την εκτίμηση του Οκτωβρίου. Το ίδιο ποσοστό, 3,3%, προβλέπεται και για το 2025, το οποίο επίσης υπερβαίνει κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα την προηγούμενη εκτίμηση.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η παγκόσμια ανάπτυξη το 2027 θα διαμορφωθεί στο 3,2%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη. Οι προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά από τον περασμένο Ιούλιο, μετά από εμπορικές συμφωνίες που οδήγησαν σε μείωση των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι είχαν κορυφωθεί τον Απρίλιο του 2025.

«Διαπιστώνουμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρενσά, προσθέτοντας ότι οι προβλέψεις για το 2025 και το 2026 υπερβαίνουν πλέον εκείνες του Οκτωβρίου 2024, πριν από την επανεκλογή του Τραμπ.

«Κατά μία έννοια, η παγκόσμια οικονομία ξεπερνά τις εμπορικές και δασμολογικές αναταράξεις του 2025 και τελικά αποδίδει καλύτερα από ό,τι αναμέναμε πριν ξεκινήσουν όλα αυτά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις κατάφεραν να προσαρμοστούν στους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς μέσω ανακατεύθυνσης των εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ ορισμένοι δασμοί μειώθηκαν μέσω εμπορικών συμφωνιών και η Κίνα μετέφερε μέρος των εξαγωγών της σε αγορές εκτός ΗΠΑ. Οι τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ βασίζονται σε μέσο πραγματικό αμερικανικό δασμό 18,5%, μειωμένο από περίπου 25% στην εκτίμηση του Απριλίου 2025.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ το 2026 θα φτάσει το 2,4%, αυξημένη κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο, εν μέρει λόγω των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όπως κέντρα δεδομένων, ισχυρά μικροτσίπ και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Για το 2027, η πρόβλεψη μειώθηκε ελαφρώς στο 2,0%.

Το Ταμείο ανέφερε επίσης ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ισπανία, της οποίας η πρόβλεψη για το 2026 αναβαθμίστηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 2,3%, καθώς και στη Βρετανία, όπου η εκτίμηση διατηρήθηκε στο 1,3%.

Ο Γκουρενσά προειδοποίησε ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να εντείνει τον πληθωρισμό αν συνεχιστεί με τον σημερινό καταιγιστικό ρυθμό. Παράλληλα, σημείωσε ότι εάν οι προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών δεν επαληθευθούν, ενδέχεται να προκληθεί διόρθωση στις υψηλές αποτιμήσεις των αγορών, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Η έκθεση του ΔΝΤ κατατάσσει την τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ των καθοδικών κινδύνων, μαζί με διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αγορές λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και πιθανές νέες αναζωπυρώσεις εμπορικών συγκρούσεων.

Ενδεχόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των ευρείας κλίμακας δασμών του Τραμπ — που αναμένεται τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες — «θα προσέθετε νέα αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία», εάν ο Τραμπ επανέφερε δασμούς βάσει άλλων εμπορικών νόμων.

Ωστόσο, το ΔΝΤ τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ανοδικό παράγοντα για την παγκόσμια οικονομία, εφόσον οι επενδύσεις οδηγήσουν σε ταχεία υιοθέτηση και ουσιαστικά κέρδη παραγωγικότητας, ενισχύοντας την επιχειρηματική δυναμική και την καινοτομία.

«Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να ενισχυθεί έως και κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και από 0,1 έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως μεσοπρόθεσμα, ανάλογα με τον ρυθμό υιοθέτησης και το επίπεδο ετοιμότητας στην τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως».

Όσον αφορά τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανάπτυξη της Κίνας το 2026 θα διαμορφωθεί στο 4,5%, χαμηλότερα από το ισχυρό 5,0% του 2025, αλλά κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από την εκτίμηση του Οκτωβρίου. Η αναβάθμιση αντανακλά τη μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες των αμερικανικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα για ένα έτος, καθώς και τη συνεχιζόμενη ανακατεύθυνση των εξαγωγών προς αγορές όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Ευρώπη.

Ο Γκουρενσά προειδοποίησε ότι η Κίνα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει περισσότερα προστατευτικά εμπορικά μέτρα αν δεν αναπτύξει ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης, με μικρότερη εξάρτηση από τις εξαγωγές και μεγαλύτερη έμφαση στην εγχώρια ζήτηση.

Για την ευρωζώνη, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 1,3% το 2026, αυξημένη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, λόγω υψηλότερων δημοσίων δαπανών στη Γερμανία και καλύτερων επιδόσεων σε Ισπανία και Ιρλανδία. Η πρόβλεψη για το 2027 διατηρήθηκε στο 1,4%, καθώς οι αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομία κυρίως σε μεταγενέστερα έτη.

Η Ιαπωνία κατέγραψε επίσης μικρή αναβάθμιση για το 2026 λόγω του νέου δημοσιονομικού πακέτου τόνωσης, ενώ η Βραζιλία αποτέλεσε εξαίρεση στη γενική βελτίωση, με μείωση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 στο 1,6%, λόγω αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της αύξησης του πληθωρισμού.

Τέλος, το ΔΝΤ ανέφερε ότι ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει να υποχωρεί από 4,1% το 2025 σε 3,8% το 2026 και σε 3,4% το 2027. Σύμφωνα με τον Γκουρενσά, η αποκλιμάκωση αυτή δημιουργεί περιθώριο για πιο υποστηρικτική νομισματική πολιτική, η οποία θα συμβάλει στη διατήρηση της ανάπτυξης.