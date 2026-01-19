Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Δεκέμβριο - Στο 1,9% στην Ευρωζώνη

Αμετάβλητη στο 2,9% διατηρεί η Eurostat την εκτίμηση για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, ενώ οριακά χαμηλότερα στο 1,9% διαμορφώνεται τελικά ο γενικός δείκτης στην Ευρωζώνη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα ανήλθε στο 2,9% τον περασμένο μήνα από 2,8% τον Νοέμβριο, συνεχίζοντας την ανοδική τάση μετά τη σύντομη «ανάσα» του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, όταν έπεσε κάτω από 2%. Ετσι, η Ελλάδα είναι 10η στην Ευρωζώνη σε ό,τι αφορά τον ρυθμό πληθωρισμού.

Σε ολόκληρο το μπλοκ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 1,9%, ελαφρώς χαμηλότερα από τον στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ, ενώ στην αρχική εκτίμησή της πριν από μερικές ημέρες, η Eurostat υπολόγιζε 2%. Υψηλότερο ποσοστό τον Δεκέμβριο είχαν η Σλοβακία (4,1%), η Εσθονία (4%) και η Αυστρία (3,8%), ενώ χαμηλότερο η Κύπρος (0,1%), η Γαλλία (0,7%) και η Ιταλία (1,2%). Σημειώνεται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, υψηλότερο πληθωρισμό με διαφορά είχε η Ρουμανία με 8,6%.

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων, της ενέργειας, του αλκοόλ ή του καπνού, διαμορφώθηκε στο 2,3% στην Ευρωζώνη, υποχωρώντας ελαφρώς από το 2,4% όπου ανερχόταν επί τρεις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ στην τελευταία συνεδρίαση του Δεκεμβρίου διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τέταρτη φορά (στο 2% το επιτόκιο αναφοράς), ενώ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη. Η επικεφαλής της ΕΚΤ Christine Lagarde επανέλαβε ότι οι αποφάσεις θα συνεχίσουν να λαμβάνονται ανά συνεδρίαση και όχι με μία προκαθορισμένη πορεία.