ΟΤΕ: Την 1η Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος χρήσης 2025 – Από 7 Ιουλίου η πληρωμή

Το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2026 ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, σύμφωνα με το οποίο η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης για το μέρισμα χρήσης 2025 έχει οριστεί για την 1η Ιουλίου. Η έναρξη καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει στις 7 Ιουλίου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα εκάστης περιόδου θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην εταιρική ιστοσελίδα (https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/investor_relations.html) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό. Σημειώνεται ότι η διανομή μερίσματος και οι ανωτέρω σχετικές αναφερθείσες ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας.