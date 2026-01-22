Optima bank: Τιμή-στόχος τα 10 ευρώ και σύσταση Overweight από την Euroxx

Η Euroxx Securities ξεκινά την κάλυψη της Optima Bank με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο 10 ευρώ ανά μετοχή (22/1), βλέποντας σημαντικά περιθώρια ανόδου και ένα επενδυτικό story που συνδυάζει υψηλή ανάπτυξη με κορυφαία αποδοτικότητα κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την έκθεση, η τράπεζα έχει εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο αποδοτικές στην Ευρώπη, με ROTE άνω του 20% και ισχυρή οργανική κερδοφορία.

Η Optima κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης δανείων περίπου 40% την τριετία 2022-2025, ενώ προβλέπεται ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή περίπου 14% έως το 2028. Παρά τη δυναμική αυτή, η μετοχή διαπραγματεύεται σε P/E 9,5 φορές για το 2026, ευθυγραμμισμένο με τις ελληνικές τράπεζες αλλά με 10% έκπτωση έναντι των περιφερειακών ευρωπαϊκών ομοειδών, παρά την υψηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων.

Καθοριστικό πλεονέκτημα της τράπεζας είναι το επιχειρηματικό της μοντέλο: έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορισμένο δίκτυο καταστημάτων και ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος, με δείκτη κόστος προς έσοδα κάτω από 25%, καθιστώντας την μία από τις πιο αποδοτικές στην Ευρώπη.

Σε επίπεδο ποιότητας ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (~1,4%) με υψηλές καλύψεις, αν και το χαρτοφυλάκιο παραμένει σχετικά «νεαρό» και δεν έχει δοκιμαστεί σε δυσμενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η αποτίμηση της Optima Bank βασίζεται σε συνδυασμό μοντέλου Gordon Growth και σύγκρισης με ομοειδείς τράπεζες, οδηγώντας σε εύλογη αξία 10 ευρώ ανά μετοχή, με περιθώριο ανόδου άνω του 20% σε 12 μήνες.