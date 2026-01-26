Φρένο στις μειώσεις επιτοκίων βάζει η Fed - Σε στάση αναμονής η αγορά

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται ευρέως να βάλει «φρένο» στον κύκλο μειώσεων των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, καθώς η σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας αποκαθιστά έναν βαθμό συναίνεσης στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας, έπειτα από μήνες έντονων διαφωνιών.

Αρκετά στελέχη της Fed αφήνουν να εννοηθεί ότι τα επιτόκια βρίσκονται πλέον στο κατάλληλο επίπεδο, μετά από τρεις διαδοχικές μειώσεις, ώστε να στηρίζουν την απασχόληση, διατηρώντας ταυτόχρονα καθοδική πίεση στον πληθωρισμό.

«Βρισκόμαστε ουσιαστικά εντός του εύρους των ουδέτερων εκτιμήσεων», δήλωσε ο Τζος Χιρτ, ανώτερος οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στη Vanguard Group, σημειώνοντας ότι το περιβάλλον αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη προσοχή και μικρότερη αίσθηση κατεπείγοντος για νέες μειώσεις επιτοκίων.

Η συνεδρίαση δίνει στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την ευκαιρία να επαναφέρει το ενδιαφέρον στον βασικό ρόλο της κεντρικής τράπεζας: τον έλεγχο του πληθωρισμού και τη μεγιστοποίηση της απασχόλησης. Ωστόσο, η αναμενόμενη απόφαση διατήρησης των επιτοκίων ενδέχεται να προκαλέσει νέα ένταση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητά επιθετικές μειώσεις.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αναμένεται στις 2 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον την Τετάρτη, ενώ ο Πάουελ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μισή ώρα αργότερα. Οι δηλώσεις του θα αναλυθούν διεξοδικά για ενδείξεις σχετικά με το διάστημα παραμονής της Fed σε στάση αναμονής, αλλά και για το τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα χαλάρωση της πολιτικής.

Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εσωτερικών εντάσεων. Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,6%, χαμηλότερα των προσδοκιών, καθησυχάζοντας το πιο αυστηρό στρατόπεδο της κεντρικής τράπεζας.

Στην αγορά εργασίας, μετά την άνοδο της ανεργίας στο 4,5% τον Νοέμβριο, το ποσοστό έχει υποχωρήσει εκ νέου, ενώ οι δείκτες δεν καταδεικνύουν κύμα απολύσεων, παρότι οι προσλήψεις παραμένουν περιορισμένες.

«Η κατάσταση δεν είναι τόσο επείγουσα ώστε να απαιτεί άμεση παρέμβαση της Fed», σημείωσε η Γελένα Σουλιάτιεβα από το Conference Board, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η αγορά εργασίας παραμένει σε μια εύθραυστη ισορροπία.

Στις αγορές, οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει παρατεταμένη περίοδο σταθερών επιτοκίων. Τα συμβόλαια ανταλλαγής δείχνουν ότι η επόμενη μείωση μετατίθεται για τον Ιούλιο, ενώ ορισμένοι αναλυτές της Wall Street έχουν μεταφέρει τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 ή τις έχουν εγκαταλείψει πλήρως.

Παρά τις μεμονωμένες φωνές υπέρ επιθετικών μειώσεων, η πλειονότητα των αξιωματούχων εμφανίζεται άνετη με τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς, που θεωρείται στενός συνομιλητής του Πάουελ.

Την ίδια ώρα, οι πολιτικές πιέσεις γύρω από τη Fed εντείνονται. Η επικείμενη συνέντευξη Τύπου θα είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Πάουελ μετά τις κλητεύσεις ενόρκων στο πλαίσιο έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις ανακαινίσεις κτηρίων της κεντρικής τράπεζας.

Ο ίδιος έχει κάνει λόγο για απειλή στην ανεξαρτησία της Fed, υπογραμμίζοντας ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται υπό καθεστώς «πολιτικής πίεσης ή εκφοβισμού». Οι εξελίξεις έχουν αναζωπυρώσει τα σενάρια ότι ενδέχεται να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας του ως προέδρου τον Μάιο.

Παρότι η εσωτερική συνοχή της Fed φαίνεται σε μεγάλο βαθμό αποκατεστημένη, οι εξωτερικές αναταράξεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που αρκετοί οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν «ασυνήθιστες εποχές», ικανές να δυσκολέψουν τις αποφάσεις για τα επιτόκια τους επόμενους μήνες.

Όπως σημείωσε ο Ντάρικ Χάμιλτον από το New School for Social Research, η πολιτική πίεση δεν αναμένεται να αλλάξει άμεσα την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, ωστόσο «η πίεση υπάρχει —και είναι δύσκολο να μην έχει τελικά κάποιο αντίκτυπο».