Βρετανία: Το αεροδρόμιο Χίθροου καταργεί τον περιορισμό των 100 ml για τα υγρά στις χειραποσκευές

Το Heathrow αναφέρει ότι πλέον είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει εγκαταστήσει πλήρως τον νέο εξοπλισμό σε όλα τα τερματικά του.

Οι επιβάτες στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Χίθροου, μπορούν πλέον να αφήνουν υγρά σε δοχεία έως και δύο λίτρων στις τσάντες τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των νέων, υπερσύγχρονων σαρωτών CT.

Ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές (laptops), μπορούν επίσης να παραμένουν στις αποσκευές, ενώ δεν είναι υποχρεωτικές πλέον οι διάφανες πλαστικές σακούλες για τα υγρά.

Το Heathrow αναφέρει ότι πλέον είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει εγκαταστήσει πλήρως τον νέο εξοπλισμό σε όλα τα τερματικά του.

Ωστόσο, ενώ έγινε το μεγαλύτερο αεροδρόμιο που εγκατέστησε τους υπερσύγχρονους σαρωτές, δεν είναι το πρώτο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τα αεροδρόμια Gatwick, Εδιμβούργου και Μπέρμιγχαμ είχαν αναβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια και είχαν αυξήσει το όριο στα δύο λίτρα. Στα περισσότερα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, οι επιβάτες μπορούν να κρατούν δοχεία υγρών έως 100 ml στις αποσκευές τους χωρίς να χρειάζεται να τα αφαιρούν ή να χρησιμοποιούν διαφανείς πλαστικές σακούλες.

Τα αεροδρόμια του Bristol και του Belfast έχουν επίσης αυξήσει το όριο υγρών στα δύο λίτρα.

Ωστόσο, άλλα αεροδρόμια που έχουν εγκαταστήσει τους νέους σαρωτές περιμένουν ακόμη την έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών (DfT) για να αυξήσουν το όριο από τα 100 ml.

Μια πρόσφατη έρευνα της καταναλωτικής οργάνωσης Which? διαπίστωσε ότι η ευαισθησία των νέων σαρωτών σημαίνει ότι σε ορισμένα αεροδρόμια γίνονται περισσότεροι έλεγχοι χειροκίνητα μετά τη διέλευση των αποσκευών από αυτούς.

Το Heathrow δήλωσε ότι οι σαρωτές, οι οποίοι παρέχουν καλύτερες εικόνες των αποσκευών καμπίνας, μπορούν να εξυπηρετήσουν «χιλιάδες επιβάτες την ώρα με σημαντικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφάλειας».

Η αλλαγή κανόνων ισχύει μόνο για πτήσεις που αναχωρούν από το Heathrow, και οι επιβάτες πρέπει να ελέγχουν τους περιορισμούς στις αποσκευές στα αεροδρόμια από τα οποία επιστρέφουν πριν επιβιβαστούν σε πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο.