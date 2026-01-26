Περιορισμένο ενδιαφέρον για τον «κάθετο διάδρομο» φυσικού αερίου στη δημοπρασία Φεβρουαρίου

Μικρής κλίμακας ενδιαφέρον καταγράφηκε στη σημερινή δημοπρασία για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του λεγόμενου «κάθετου διαδρόμου», που αφορά τον μήνα Φεβρουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά.

Όπως προκύπτει, υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά για μεταφορά 48 μεγαβατωρών (MWh) φυσικού αερίου μέσω της Ρεβυθούσας, ενώ δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις άλλες δύο διαθέσιμες οδεύσεις, μέσω του πλωτού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) Αλεξανδρούπολης και του αγωγού TAP.

Οι αιτίες του χαμηλού ενδιαφέροντος

Πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) απέδιδαν το περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον αφενός στη διεθνή γεωπολιτική αναστάτωση, η οποία εντείνει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, και αφετέρου στην αμφίσημη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνουν, η ΕΕ έχει αποφασίσει τη διακοπή του εφοδιασμού με ρωσικό φυσικό αέριο, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την ανάδειξη και ομαλή λειτουργία εναλλακτικών οδών εφοδιασμού.

Τι περιλαμβάνει ο «κάθετος διάδρομος»

Ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου περιλαμβάνει το σύστημα αγωγών που ξεκινά από την Ελλάδα και εκτείνεται προς τα Βαλκάνια, με τελικό προορισμό την Ουκρανία, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο έλλειμμα ενδιαφέροντος είχε καταγραφεί και στις δημοπρασίες του Δεκεμβρίου, χωρίς να υποβληθούν προσφορές.

Αισιοδοξία για τις επόμενες δημοπρασίες

Παρά τα έως τώρα δεδομένα, πηγές του ΥΠΕΝ εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες για τις επόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτιμώντας ότι η σταδιακή αποσαφήνιση του ευρωπαϊκού πλαισίου και η σταθεροποίηση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος ενδέχεται να ενισχύσουν το ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο το επόμενο διάστημα.