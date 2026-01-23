Οικοδομή: Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο

Αύξηση της τάξης του 2,2% κατέγραψε το κόστος κατασκευής κατοικιών το 4ο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 2,2%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 2,5% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 2%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,6% οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,9% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,4%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Νέα κτίρια

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ΄ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,7%. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 σημειώθηκε επίσης αύξηση 0,7%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,3%, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.