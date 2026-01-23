ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact

Ως ιδρυτικό μέλος συμμετέχει η ΔΕΗ στη «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» (Coalition for Sustainable Procurement) του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ , που στόχο έχει την ανάδειξη των προμηθειών ως κεντρικό μοχλό για την προώθηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις. Η νέα διεθνής πρωτοβουλία παρουσιάστηκε επίσημα στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας μία διεθνή συνεργασία μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων, φορέων και κρατών για την προώθηση βιώσιμων, διαφανών και υπεύθυνων αλυσίδων προμηθειών. Η συμμετοχή της ΔΕΗ επιβεβαιώνει τη σταθερή της προσήλωση στη διαμόρφωση ενιαίων, διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές προμήθειες.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (U.N. Global Compact) αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία για την εταιρική υπευθυνότητα, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς από 160 χώρες. Με βάση τις 10 Αρχές του που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, προωθεί μια κοινή διεθνή κουλτούρα επιχειρηματικής υπευθυνότητας και διαφάνειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει επιχειρήσεις κάθε μεγέθους στη μετάβαση προς πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και υπεύθυνες αλυσίδες προμηθειών. Η πρωτοβουλία επιδιώκει την ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, όπως τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Εταιρικής Βιωσιμότητας (ESRS), την ανάπτυξη κοινών εργαλείων αξιολόγησης ESG κινδύνων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός ομοιόμορφου πλαισίου καλών πρακτικών, γνώσης και δεξιοτήτων.

Κατά την παρουσίαση της διεθνούς πρωτοβουλίας, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ευθυγράμμισης μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων σε κοινά πρότυπα και διαδικασίες, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της διαφάνειας σε όλο το μήκος της αλυσίδας προμηθειών.

Με στόχο την καθιέρωση κοινών αρχών βιώσιμων προμηθειών, η ΔΕΗ ενισχύει τις συνεργασίες με το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών, υποστηρίζοντας τη διαβούλευση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη λειτουργία των προμηθειών.

Μέσα από τη «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες», η ΔΕΗ συμβάλλει στην ενσωμάτωση των Αρχών του U.N. Global Compact σε όλο το φάσμα των συναλλαγών της, την προώθηση διαφανούς και υπεύθυνης αλληλεπίδρασης με το οικοσύστημα προμηθευτών, την ευθυγράμμιση με τα σύγχρονα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας, καθώς και την ανάπτυξη πρακτικών που ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα της αλυσίδας αξίας.

Η Γενική Διευθύντρια Προμηθειών Ομίλου ΔΕΗ, κα. Ζωρζέτα Χριστοδουλοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή του Ομίλου ΔΕΗ στη Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες δημιουργεί ένα κοινό σημείο αναφοράς για διαφανείς και υπεύθυνες πρακτικές σε όλο το εύρος του δικτύου προμηθευτών μας. Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να εναρμονίσουμε διαδικασίες και προδιαγραφές με διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη συνέπεια σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο υψηλού επιπέδου forum που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της Συμμαχίας στη Νέα Υόρκη, σημείωσε: «Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη βιώσιμη λειτουργία των προμηθειών και ενισχύει τη δυνατότητα συνεργασίας και ευθυγράμμισης με τα διεθνή πρότυπα. Για τη ΔΕΗ, η συμμετοχή στη Συμμαχία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της συστηματικής ενσωμάτωσης αρχών βιωσιμότητας σε όλο το οικοσύστημα των προμηθειών της».

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στη νέα διεθνή πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο των λειτουργιών και των συνεργασιών της. Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά σε δράσεις που προωθούν την υπεύθυνη εταιρική λειτουργία, τη διαφάνεια και τη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας (CSV) για την Κοινωνία, την Οικονομία και το Περιβάλλον.