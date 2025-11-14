Moody’s: Η Ελλάδα μεταξύ των λίγων χωρών που θα μειώσουν το χρέος τους το 2026

Η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των λίγων χωρών που θα καταφέρουν να μειώσουν το χρέος τους το επόμενο έτος, αναφέρει η Moody’s σε ανάλυσή της για τις προοπτικές του 2026.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές του οίκου, το 2026 πολλές οικονομίες, ιδιαίτερα οι ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής, θα βρεθούν αντιμέτωπες με τους περιορισμούς των «δύσκαμπτων» προϋπολογισμών τους. Κι αυτό διότι το 75% ή και περισσότερο των συνολικών τους δαπανών κατευθύνεται σε τομείς που είναι πολιτικά και κοινωνικά δύσκολο να μεταρρυθμιστούν. Ως αποτέλεσμα, τα δημοσιονομικά ισοζύγια θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα και, κατά συνέπεια, τα επίπεδα χρέους αναμένεται επίσης να παραμείνουν σταθερά.

Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση του οίκου ότι, οι χώρες των οποίων το χρέος είναι πιθανό να αυξηθεί περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2026 είναι μεταξύ εκείνων που αξιολογούνται στη βαθμίδα «A». Σε αυτές περιλαμβάνονται η Κίνα, καθώς και η Πολωνία.

Για τις ΗΠΑ, η Moody’s εκτιμά ότι το χρέος θα αυξηθεί κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και θα συνεχίσει να αυξάνεται λόγω των μεγάλων ελλειμμάτων και της σταθερής ανόδου του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Στην Ευρώπη, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το χρέος προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5-2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2026.

Οι αναλυτές του οίκου αναμένουν επίσης ότι τα επίπεδα χρέους της Βραζιλίας και του Μεξικού θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2026 και πιθανώς έως το 2027 κατά 1,5-3 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, η Ινδία και η Νότια Αφρική θα διατηρήσουν σταθερό το χρέος τους τα επόμενα χρόνια λόγω της υψηλής ονομαστικής αύξησης του ΑΕΠ.

Η Moody’s υπολογίζει ότι το παγκόσμιο διάμεσο χρέος το 2026 θα φτάσει στο 54% του ΑΕΠ, έναντι 48% το 2019.

Γιατί ξεχωρίζει η Ελλάδα

«Οι περισσότερες από τις χώρες στις οποίες αναμένουμε τις μεγαλύτερες μειώσεις του χρέους το 2026 είναι χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση την Ελλάδα (Baa3 σταθερή)» αναφέρει ο οίκος. Η Moody’s προβλέπει ότι ο λόγος χρέους/ΑΕΠ της χώρας θα μειωθεί πάνω από 4 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της «συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που εστιάζει στη μείωση του χρέους».

Ο οίκος κάνει αναφορά και στην Κύπρο, σημειώνοντας πως, αν και η μείωση του χρέους της θα είναι μικρότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, συνεχίζει να βελτιώνει τον λόγο χρέους/ΑΕΠ έχοντας εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις την τελευταία δεκαετία.