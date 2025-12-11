BofΑ: Με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες - Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας

Θετική για τις επιδόσεις της Ελλάδας παραμένει η Bank of America οι αναλυτές Μιχάλης Ρουσάκης και Ιωάννης Αγγελάκης, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1,8% το 2026, έναντι 1% ανάπτυξης της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, σε ενημέρωση που παρείχαν οι δύο αναλυτές, μεταξύ άλλων επιβεβαίωσαν ότι η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, με τον πληθωρισμό στην ελληνική οικονομία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (1,9%).

Κύριοι καταλύτες της ανάπτυξης της Ελλάδας θα είναι οι επενδύσεις, η καταναλωτική δραστηριότητα, η ισχυρή αγορά εργασίας, η οποία θα ενισχύσει το πραγματικό εισόδημα, και ο τουρισμός.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο όμως, ο κ. Ρουσάκης (από την ομάδα G10 FX Strategy) τόνισε ότι η BofA θα περιμένει να δει περισσότερα στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα στη χώρα. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, οι επιδόσεις παραμένουν εξαιρετικές, ανέφερε.

Θετική η BofA και για τις ελληνικές τράπεζες

Ο Ιωάννης Αγγελάκης (European Credit Strategist), από την πλευρά του τόνισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει στην Ευρωζώνη, με το επενδυτικό κενό να παραμένει μεγάλο και τον εταιρικό δανεισμό να αποτελεί τον βασικό οδηγό ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες εμφανίζουν ισχυρά κεφάλαια, πολύ πάνω από τα απαιτούμενα όρια, και εισέρχονται σε φάση αύξησης διανομών. Σύμφωνα με την Bank of America, οι διανομές και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις θα είναι οι καταλύτες της νέας χρονιάς, ενώ η κερδοφορία συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό κλάδο.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount περίπου 10%.

Επίσης, τα ελληνικά ομόλογα, τόσο τα κρατικά όσο και τα εταιρικά, θα παραμείνουν στο επίκεντρο, όπως και το 2025.

Διεθνές περιβάλλον

Για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ο κ. Ρουσάκης σημείωσε ότι τα αμερικανικά επιτόκια παραμένουν υψηλά, διατηρώντας ακριβά τα ασφάλιστρα κινδύνου και στην Ευρώπη. Παράλληλα, ανέφερε τη θετική σύνδεση μεταξύ των αμερικανικών μετοχών και του ευρώ, υπενθυμίζοντας ότι όταν οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν, ακολουθεί και το ευρωπαϊκό νόμισμα.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ρουσάκης ανέφερε ότι αναμένει μία περικοπή επιτοκίων τον Μάρτιο, η οποία ωστόσο δεν αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα την πορεία του ευρώ. Σημαντικό σημείο για την Ευρώπη παραμένουν τα μέτρα που ελήφθησαν στη Γερμανία, με τον Ρουσάκη να υπογραμμίζει ότι Ευρωζώνη και ΗΠΑ θα συγκλίνουν στο ρυθμό ανάπτυξης, ειδικά στο β’ εξάμηνο του επόμενου έτους.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη θα κινηθεί κάτω από το 2%, ενώ στις ΗΠΑ θα διατηρηθεί πάνω από το 2%. Παράλληλα, παραμένουν δημοσιονομικές ανησυχίες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, ενώ στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αντίστοιχες ανησυχίες. Ίσως στη Γαλλία ελαφρώς, αλλά τα ζητήματα είναι περισσότερο πολιτικά παρά οικονομικά.