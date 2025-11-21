RND: H Ελλάδα έχει δείκτες που θα ζήλευε και η Γερμανία

Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND δημοσιεύει άρθρο του Γκερντ Χέλερ για την επικείμενη επίσκεψη στο Βερολίνο του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και σημειώνει: «Όταν οι Έλληνες υπουργοί Οικονομικών ταξίδευαν στο Βερολίνο τις τελευταίες δεκαετίες, το έκαναν συνήθως ως ικέτες. Κατά τη διάρκεια της κρίσης εξαιτίας του δημόσιου χρέους την δεκαετία του 2010, η χώρα χρειάστηκε τρία πακέτα διάσωσης δισεκατομμυρίων ευρώ για να αποτρέψει την εθνική χρεοκοπία. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σήμερα υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην Αθήνα, θα συναντήσει τον Γερμανό συνάδελφό του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ με το κεφάλι ψηλά την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν έχει στις αποσκευές του κανένα αίτημα για βοήθεια, αλλά νούμερα που θα μπορούσαν κάλλιστα να προκαλέσουν φθόνο στο Βερολίνο. Και φέρνει μαζί του και χρήματα. Μετά το τέλος της πανδημίας, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από ό,τι η ΕΕ στο σύνολό της. Οι προοπτικές είναι επίσης θετικές. Στις φθινοπωρινές προβλέψεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ανάπτυξη 2,2% και 1,7% για την Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 1,4% και 1,5%, ενώ η Κομισιόν αναμένει 1,2% για τη Γερμανία».

Γρήγορη μείωση του δημόσιου χρέους

Και το άρθρο συνεχίζει: «Ενώ πολλές χώρες της ΕΕ αγωνίζονται με αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, ο Πιερρακάκης παράγει πλεονάσματα. Τα φορολογικά έσοδα τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους ήταν δύο δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το πρόγραμμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 10,3 δισ. ευρώ, έναντι 7,2 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Η σταθερή δημοσιονομική κατάσταση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να μειώσει γρήγορα τον δείκτη χρέους της. Με 145% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, η χώρα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο επίπεδο χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμενη από την Ιταλία και τη Γαλλία. Ωστόσο, κανένα άλλο κράτος-μέλος δεν μειώνει τόσο γρήγορα το δημόσιο χρέος του, το οποίο έχει μειωθεί κατά 62 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020».