Eurobank Equities: Τιμή-στόχος 9,2 ευρώ για τη Profile μετά την εξαγορά της Algosystems

Στα 9,2 ευρώ ανά μετοχή τοποθετεί την τιμή-στόχο για τη Profile Systems & Software η Eurobank Equities, διατηρώντας θετική στάση για τη μετοχή, μετά την εξαγορά της Algosystems, κίνηση που, σύμφωνα με τους αναλυτές, ενισχύει ουσιαστικά τις αναπτυξιακές και κερδοφοριακές προοπτικές του ομίλου.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, η Profile υπέγραψε τον Νοέμβριο συμφωνία για την απόκτηση του 87,23% της Algosystems, ελληνικής εταιρείας δικτυακής μηχανικής και κυβερνοασφάλειας, έναντι τιμήματος 3–4 εκατ. ευρώ, αποτίμηση που αντιστοιχεί σε περίπου 3–4 φορές EV/EBITDA. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026.

Η Eurobank Equities σημειώνει ότι, παρά το σχετικά χαμηλό σημερινό επίπεδο κερδοφορίας της Algosystems, η ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα της Profile δημιουργεί σημαντικές προοπτικές κλιμάκωσης. Η εξαγορά εκτιμάται ότι θα προσθέσει άνω των 14 εκατ. ευρώ πρόσθετα έσοδα το 2026, αν και βραχυπρόθεσμα αναμένεται περιορισμένη πίεση στα περιθώρια EBITDA την περίοδο 2026–2027.

Σε στρατηγικό επίπεδο, οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η κίνηση αυτή ενισχύει καθοριστικά την παρουσία της Profile στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες cross-selling με τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές λύσεις του ομίλου, καθώς οι πελάτες υψηλότερης κατηγορίας απαιτούν ολοένα και περισσότερο αποδεδειγμένη τεχνογνωσία σε θέματα ασφάλειας.

Παράλληλα, η Eurobank Equities προχώρησε σε αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεων, αυξάνοντας τις προβλέψεις εσόδων του ομίλου κατά 22% για το 2026 και 30% για το 2027. Πλέον, εκτιμάται μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων περίπου 19% για την περίοδο 2025–2029, με βασικούς μοχλούς τη σταθερή βάση χρηματοοικονομικού λογισμικού, τη μετάβαση σε μοντέλο SaaS και την υλοποίηση έργων του ελληνικού Δημοσίου.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, αναμένεται πρόσκαιρη υποχώρηση των περιθωρίων την περίοδο 2026–2027, λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας της εξαγορασθείσας εταιρείας, με σταδιακή ανάκαμψη στη συνέχεια και το περιθώριο EBITDA του ομίλου να ξεπερνά το 26% έως το 2029.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ισχυρή ταμειακή θέση της Profile. Σύμφωνα με την Eurobank Equities, το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου είναι ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούμενο, με ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθαρά ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν 40 εκατ. ευρώ έως το 2028, προσφέροντας σημαντική ευελιξία για νέες εξαγορές ή περαιτέρω επενδύσεις.

Συνολικά, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η Profile διατηρεί ελκυστικό επενδυτικό προφίλ, με την τιμή-στόχο των 9,2 ευρώ να αντανακλά τις αναβαθμισμένες προοπτικές ανάπτυξης, τη στρατηγική αξία της εξαγοράς της Algosystems και τη βελτιωμένη ορατότητα κερδοφορίας.