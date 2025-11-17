Φθινοπωρινές προβλέψεις Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% το 2026 και 1,7% το 2027 για την Ελλάδα

Με ποσοστό 2,1% αύξησης του ΑΕΠ θα κλείσει το 2025 για την ελληνική οικονομία η οποία θα καταγράψει ανάπτυξη 2,2% το 2026 και 1,7% το 2027, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις οποίες παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας Βάλντις Ντομπρόβσκις. Τα ποσοστά ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την οποία η Κομισιόν εκτιμά την αύξηση του ΑΕΠ στο 1,3%, 1,2% και 1,4% για τα αντίστοιχα έτη.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας θα φτάσει το 9.3% το 2025 και θα μειωθεί στο 8.6% το 2026 και έτι περαιτέρω στο 8.2% το 2027. Ο πληθωρισμός για τα ίδια έτη, αναμένεται να αγγίξει το 2.8%, το 2.3% και το 2.4%, κατά τι υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τα σταδιακή μείωσή του από το 147.6% το 2025, στο 142.1% το 2026 και στο 138% το 2027, χάρη στα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματά της.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή “η οικονομία της ΕΕ συνεχίζει να σημειώνει μέτρια ανάπτυξη εν μέσω ενός ταχέως μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού και γεωοικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο περιπλέκεται περαιτέρω από τις αναδυόμενες εσωτερικές προκλήσεις. Από τις εαρινές προβλέψεις, το παγκόσμιο εμπορικό τοπίο συνέχισε να εξελίσσεται, επηρεασμένο σημαντικά από τις αλλαγές στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και τα μέτρα αντιμετώπισης από άλλες χώρες. Εν τω μεταξύ, οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν υψηλές, όπως αποδεικνύεται από τον παρατεταμένο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις απειλές προς άλλες χώρες, ενώ το ειρηνευτικό σχέδιο του Οκτωβρίου για τη Γάζα προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας για περιφερειακή σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Οι πορείες της δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ αντανακλούν τις αυξανόμενες ανάγκες σε αμυντικές δαπάνες, αλλά περιβάλλονται από εσωτερικές πολιτικές αβεβαιότητες σε ορισμένα κράτη μέλη.”

Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η Γερμανία, η Σλοβακία, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Ιταλία και η Σουηδία είναι τα πιο εκτεθειμένα κράτη – μέλη της ΕΕ στους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ καθώς οι οικονομίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Αυτές οι χώρες εξάγουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων με υψηλή φορολογία, όπως χάλυβα, αλουμίνιο, μεσαία και βαρέα οχήματα, χημικά προϊόντα και μηχανήματα.

Ωστόσο η χώρα μας, μαζί με την Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί σημαντικά από επιχορηγήσεις μέσω του Μηχανισμού Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η έκθεση για την Ελλάδα

Όπως αναφέρουν οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις, η οικονομία της Ελλάδας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ισχυρό ρυθμό, με προβλεπόμενη ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026, υποστηριζόμενη από σταθερή κατανάλωση και επενδύσεις που υποστηρίζονται από τα κονδύλια της ΕΕ. Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να μετριαστεί στο 1,7% το 2027, καθώς το RRF πλησιάζει στο τέλος του. Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, στο 2,4% έως το 2027, καθώς η ισχυρή ζήτηση και η προβλεπόμενη αύξηση των τιμών ενέργειας θα ασκήσουν ανοδική πίεση στις τιμές καταναλωτή. Η ανεργία μειώνεται σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, αλλά οι διαρθρωτικές προκλήσεις παραμένουν. Οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ευνοϊκές για το 2025-27, με γενικά σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, παρά τις φορολογικές περικοπές και τα κοινωνικά μέτρα. Η ισχυρή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού αναμένεται να διατηρήσουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ σε πτωτική τάση, κινούμενος κάτω από το 140% έως το 2027.

Η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα παρά τις αντίξοες συνθήκες. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η οικονομία της Ελλάδας αναπτύχθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης και του τουρισμού. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο, ιδίως οι επενδύσεις σε κατασκευές και εξοπλισμό. Συνολικά, η οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2025 και το 2026, υποστηριζόμενη από τη διψήφια αύξηση των εταιρικών δανεισμών.

Επιπλέον, ένα νέο πακέτο επεκτατικών δημοσιονομικών μέτρων αναμένεται να ενισχύσει την καθαρή αύξηση των μισθών και την ιδιωτική κατανάλωση. Η ζήτηση εισαγωγών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, δεδομένου του υψηλού εισαγωγικού περιεχομένου των επενδύσεων. Παρόλο που δεν αναμένεται απότομη ύφεση, η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί μετά το 2026, καθώς η εφαρμογή του RRF πλησιάζει στο τέλος της. Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να είναι σχετικά σταθερή, με ρυθμούς 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026, πριν μετριαστεί σε 1,7% το 2027. Ενώ η οικονομία έχει μέχρι στιγμής επιδείξει ανθεκτικότητα στις εξωτερικές προκλήσεις, μια παρατεταμένη αύξηση της γεωπολιτικής ή εμπορικής αβεβαιότητας και του κόστους χρηματοδότησης θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές, ιδίως στον τουριστικό τομέα, και την επενδυτική δραστηριότητα. Η αγορά εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,2% τον Οκτώβριο του 2025, το χαμηλότερο επίπεδό του από το 2009, αλλά παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Μετά την κορύφωσή τους το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας έχουν μειωθεί ελαφρώς, αν και εξακολουθούν να υποδηλώνουν μια σχετικά περιορισμένη αγορά εργασίας, ιδίως στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών. Η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό λόγω διαρθρωτικών ζητημάτων, όπως το χάσμα δεξιοτήτων και τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής, ιδίως μεταξύ των γυναικών. Οι μισθοί ανά εργαζόμενο αναμένεται να επιταχυνθούν, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,6% κατά την προβλεπόμενη περίοδο, εν μέρει λόγω παλαιότερων αυξήσεων των κατώτατων μισθών, μείωσης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και της πρόσφατα ανακοινωθείσας μεταρρύθμισης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά καθώς κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στο 3,1% το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο γενικός πληθωρισμός μειώθηκε στο 1,7% μέχρι τον Οκτώβριο, λόγω της μείωσης του πληθωρισμού ενέργειας και υπηρεσιών. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση και η ακόμη στενή αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρήσουν ανοδική πίεση στις τιμές καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί μόνο αργά, φτάνοντας το 2,8% το 2025 και το 2,3% το 2026. Ενώ ο γενικός πληθωρισμός εξαιρουμένων των ενεργειακών αγαθών και των τροφίμων αναμένεται να μειωθεί, η προβλεπόμενη αύξηση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στο 2,4% το 2027.