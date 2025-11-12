Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του Λουξεμβούργου

Ο δεύτερος χειρότερος μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε στην Ελλάδα με μόλις 17.954 ευρώ το 2024. Η χώρα μας ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία που κατέγραψε μέσο μισθό 15.400 ευρώ, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση ήταν η Ουγγαρία με 18.500 ευρώ.

Η αύξηση σε ετήσια βάση είναι μόλις 884 ευρώ ή 5% καθώς το 2023 ο μέσος μισθός ήταν 17.070 ευρώ.

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του Λουξεμβούργου, 3,4 φορές χαμηλότερος από της Ιρλανδίας και 2,2 φορές χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό μισθό.

Σημειώνεται ότι η Ρουμανία κατέγραψε μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 21.108 ευρώ, η Σλοβακία 20.287 ευρώ και η Πολωνία 21.246, δηλαδή σημαντικά υψηλότερους από τον αντίστοιχο ελληνικό μισθό.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2024, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης ήταν 39.800 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,2 % από 37.800 ευρώ το 2023.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός για πλήρη απασχόληση καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ακολουθούμενο από τη Δανία (71.600 ευρώ) και την Ιρλανδία (61.100 ευρώ).

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα στατιστικά που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι κατώτατοι μισθοί

Όσον αφορά στους ακαθάριστους εθνικούς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δωδεκάμηνο από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, καταγράφηκε αύξηση, με μοναδική εξαίρεση την Κύπρο, που ο κατώτατος μισθός παρέμεινε αμετάβλητος, όπως αναφέρει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.

Σημαντικές ονομαστικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες κυμάνθηκαν από το 15,5% ώς 10,2%. Η αντίστοιχη αύξηση για την Ελλάδα ήταν της τάξης του 6,1%.

Επιπλέον ο δείκτης Kaitz, μετρά το λόγο των κατώτατων μισθών προς τους μέσους και διάμεσους μισθούς, αυξήθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη το 2023.Ωστόσο, παρά την αύξηση του εν λόγω δείκτη, μόνο σε λίγες χώρες έχει φθάσει στα επίπεδα που αναφέρονται στην Oδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2022/2041, ήτοι 60% του διάμεσου μισθού ή 50% του μέσου μισθού, αναφέρει το Δελτίο.