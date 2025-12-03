ΕSM: «Ναι» στην πρόωρη αποπληρωμή ελληνικού χρέους 5,29 δισ. ευρώ

«Πράσινο φώς» για την πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων ύψους 5,9 δισ. ευρώ που είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου, με χρήση κεφαλαίων από το λεγόμενο «σκληρό μαξιλάρι» των ρευστών διαθέσιμων που διαθέτει η χώρα, έδωσε χθες ο ΕSM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Οργανισμός Διαχείρισης Χρέους τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου στο τέλος Σεπτεμβρίου έφθασαν τα 45,7 δις.. ευρώ εξ΄αυτών τα 10,7 δις. ευρώ αφορούσαν τον λογαριασμό αποθεματικού cash buffer.

Mε την χθεσινή απόφαση του ESM, μετά από αίτημα που κατέθεσε η Ελληνική Κυβέρνηση, επιτρέπεται στη χώρα με χρήση του ταμειακού αποθέματος να γίνει πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του GLF που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισ. Ευρώ,

Το GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ζώνης του ευρώ, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν προς το παρόν ανεξόφλητα. Πέρυσι τον Νοέμβριο ο ESM και ο ΕSF «είχαν ανάψει το πράσινο φώς» για την πρόωρη εξόφληση 7,9 δις. ευρώ από τα δάνεια του GLF.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2024.

Πώς σχηματίστηκε το «σκληρό μαξιλάρι»

Υπενθυμίζεται ότι το λεγόμενο «σκληρό μαξιλάρι» (cash buffer) σχηματίστηκε σταδιακά με δανειακά κεφάλαια από το τρίτο Μνημόνιο κατ΄απαίτηση των επίσημων δανειστών της χώρας, προκειμένου να υπάρχει ένα απόθεμα ασφαλείας μετά την έξοδο της χώρας από τον Μηχανισμό των Μνημονίων το 2019 στην περίπτωση που δεν θα μπορούσε να καλύψει από τις αγορές τις δανειακές ανάγκες. Ωστόσο στην πράξη το Δημόσιο δεν χρειάστηκε ποτέ να καταφύγει στο απόθεμα αυτό καθώς κάλυπτε τις δανειακές του ανάγκες με επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων παρόλο που δεν διέθετε τη λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα έως το Σεπτέμβριο του 2023.

Χθες αργά το βράδυ, τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) συμφώνησαν να άρουν την υποχρεωτική αναλογική υποχρέωση αποπληρωμής των δανείων του ΕΜΣ/ΕΤΧΣ σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ρευστότητας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για την πραγματοποίηση αυτής της προπληρωμής.

Σύμφωνα με τις συμφωνίες δανεισμού του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής σε ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ένα αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των μηχανισμών ESM και EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο. Χάρη στις απαλλαγές που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τα δύο ιδρύματα.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντανακλά τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Ο ΕΜΣ και ο ΕΤΧΣ παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους», δήλωσε ο Pierre Gramegna, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΜΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΧΣ.