ΕΚΤ: Οι οικονομολόγοι «βλέπουν» επόμενη αύξηση επιτοκίων – Τι δείχνει η έρευνα του Bloomberg

Οι οικονομολόγοι «βλέπουν» ανοδική κίνηση στα επιτόκια της ΕΚΤ καθώς ο πληθωρισμός σταθεροποιείται

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η επόμενη μεταβολή στα επιτόκια της ΕΚΤ θα είναι ανοδική, σύμφωνα με νέα έρευνα του Bloomberg. Ο πληθωρισμός σταθεροποιείται, η ευρωζώνη εμφανίζει ανθεκτικότητα και οι αγορές προεξοφλούν σύσφιγξη από το 2027, παρά τους διεθνείς κινδύνου

Σε συνέντευξή της, η Ίζαμπελ Σνάμπελ δήλωσε «αρκετά άνετη» με τα στοιχήματα των αγορών υπέρ μιας μελλοντικής αύξησης. Ένας σχετικός δείκτης τοποθετεί την πρώτη ανοδική κίνηση στο δεύτερο μισό του 2027.

Η λεπτή ισορροπία της Λαγκάρντ

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ καλείται να δείξει ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία υποχωρούν, χωρίς όμως να δημιουργήσει εντύπωση ότι οι αυξήσεις είναι επικείμενες. Όπως σημειώνει ο Γιαν φον Γκέριχ της Nordea, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι η σωστή επικοινωνία.

Προβλέψεις για το 2027: Αναλυτές βλέπουν δύο αυξήσεις

Ο Πολ Χόλινγκσγουορθ της BNP Paribas και ο φον Γκέριχ προβλέπουν αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2027. Προειδοποιούν ωστόσο πως μια πιο επιθετική προεξόφληση από τις αγορές θα μπορούσε να επιβαρύνει υπερβολικά τις χρηματοδοτικές συνθήκες την ώρα που η οικονομία επιχειρεί να επιταχύνει.

Θετικότερο outlook για την ευρωζώνη – αλλά με παγίδες

Ανάπτυξη

Οι αναλυτές περιμένουν ότι οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις της ΕΚΤ θα δείξουν ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης — σύμφωνα και με πρόσφατες δηλώσεις της Λαγκάρντ.

Πληθωρισμός

Οι ανησυχίες εστιάζονται στο 2027, όταν η καθυστέρηση στο νέο σύστημα τιμολόγησης άνθρακα της ΕΕ ίσως δημιουργήσει πιέσεις. Παρ’ όλα αυτά, η πρόβλεψη για άνοδο 1,9% αναμένεται να παραμείνει σταθερή.

Για το 2028, η δημοσκόπηση δείχνει πληθωρισμό λίγο πάνω από τον στόχο του 2%, με δύο στους τρεις αναλυτές να θεωρούν πιθανότερη την υπέρβαση παρά την υστέρηση.

Διχογνωμία αναλυτών – Εξωτερικοί κίνδυνοι από ΗΠΑ και γεωπολιτική

Παρά τις εκτιμήσεις ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί περαιτέρω, οι περισσότεροι οικονομολόγοι δεν θεωρούν ότι αυτό δικαιολογεί νέες μειώσεις επιτοκίων.

Ο Ντένις Σεν της Scope αναφέρει ότι «η ΕΚΤ έχει ρυθμίσει σωστά τα επιτόκια» και δεν αναμένει μειώσεις το 2026, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης ευελιξίας.

Ο παράγοντας Fed

Η Federal Reserve προχώρησε σε τρίτη διαδοχική μείωση και ενδέχεται να συνεχίσει το 2026. Ο Κέβιν Χάσετ, φαβορί για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ, υποστηρίζει ότι υπάρχει «άφθονο περιθώριο» για πιο επιθετική χαλάρωση.

Το Bloomberg Economics προειδοποιεί ότι η ΕΚΤ ίσως υποτιμά τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στην ευρωζώνη.

Γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αστάθεια στο παγκόσμιο εμπόριο παραμένουν σημαντικές πηγές αβεβαιότητας.

Δομικοί περιορισμοί της ευρωζώνης – Το πρόβλημα πέρα από τα επιτόκια

Σχεδόν το 45% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η ανάπτυξη περιορίζεται κυρίως από διαρθρωτικές αδυναμίες:

• αδύναμη μεταποίηση υπό την πίεση κινεζικού ανταγωνισμού

• υψηλό ενεργειακό κόστος

• υπερβολική γραφειοκρατία

«Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να λύσει διαρθρωτικά προβλήματα ανάπτυξης», τονίζει ο Κάρστεν Μπρζέσκι της ING. «Μια μείωση 25 μονάδων βάσης δεν θα κάνει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πιο ανταγωνιστική απέναντι στην Κίνα».