UBS: "Φθηνή" και με θετικό προφίλ κινδύνου η Ελλάδα - Οι ευκαιρίες που βλέπει στην Ευρώπη

Έχει «ανοίξει» μια νέα εποχή για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται από τις πιο «φθηνές» αγορές διεθνώς, σύμφωνα με νέα ανάλυση της UBS, η οποία αξιολογεί το πώς οι επενδυτές αντιλαμβάνονται την αξία των χρηματιστηρίων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας (διάγραμμα Market Perception Premium), η ελληνική αγορά καταγράφει αρνητικό perception premium της τάξης του -40% έως -50%, κατατάσσοντάς τη ανάμεσα στις χώρες που διαπραγματεύονται με το μεγαλύτερο discount έναντι της ιστορικής τους αποτίμησης.

H Ελλάδα φαίνεται να μην έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη βελτίωση της οικονομίας και των εταιρικών αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών, παρά τη σημαντική αναβάθμιση της επενδυτικής της εικόνας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών.

Η νέα εποχή για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια απογοητευτικών αποδόσεων και συρρίκνωσης κερδών, η UBS προβλέπει ότι το 2026 θα είναι η χρονιά που οι ευρωπαϊκές μετοχές θα επιστρέψουν σε τροχιά ουσιαστικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα κέρδη ανά μετοχή στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν κατά 7% το 2026, στηριζόμενα σε 3-4% άνοδο πωλήσεων και περιθώρια κερδοφορίας που διευρύνονται. Η UBS θέτει στόχο τον δείκτη Stoxx Europe 600 στις 600 μονάδες έως τα τέλη του 2025 και στις 650 μονάδες στο τέλος του 2026, προβλέποντας αρχικά περαιτέρω επέκταση αποτιμήσεων και στη συνέχεια ουσιαστική ανάπτυξη.

Επενδυτικές ευκαιρίες από την «ευρωπαϊκή ανανέωση»

Η UBS εκτιμά ότι οι πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες προκύπτουν από τη μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω πράσινων και υποδομειακών επενδύσεων.

– Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ξεχωρίζουν, με επενδύσεις άνω των 2 τρισ. ευρώ σε δίκτυα και καθαρή ενέργεια.

– Η ηλεκτροκίνηση και ο εξηλεκτρισμός κερδίζουν έδαφος, ενισχυμένοι από κανονιστικές πρωτοβουλίες και διαρκή δημόσια στήριξη.

– Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει σε ισχυρή θέση, με επαρκή κεφαλαιακή βάση, επιτάχυνση δανειοδοτήσεων και ελκυστικές αποτιμήσεις.

Αυτές οι θεματικές, σύμφωνα με την UBS, υποστηρίζονται από δημοσιονομική επέκταση, πολιτικές στήριξης και μετατόπιση της ζήτησης προς την εγχώρια αγορά.

Οι νέοι «πρωταθλητές» της Ευρώπης

Η τράπεζα αναδεικνύει τις μετοχές που ονομάζει «GOTCHA» (Global Opportunities for Thematic CHAmpions), δηλαδή, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις πολιτικές ενίσχυσης και μετατρέπονται σε παγκόσμιους πρωταγωνιστές.

Παράλληλα, οι “ηγέτες παραγωγικότητας” αναμένεται να ωφεληθούν από την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), που ήδη βελτιώνει περιθώρια και λειτουργική αποδοτικότητα.

Οι κλάδοι που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανόδου είναι οι τράπεζες, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις (utilities) και επιλεγμένες βιομηχανίες, με θετικές αναθεωρήσεις κερδών και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Ευρώπη vs ΗΠΑ

Αν και η UBS δεν αναμένει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα ξεπεράσουν σε απόδοση τις αμερικανικές, επισημαίνει ότι η ισορροπία κινδύνου-απόδοσης έχει αλλάξει υπέρ της Ευρώπης.

Οι χαμηλότερες αποτιμήσεις, η στήριξη πολιτικής και η πιθανότητα αύξησης εισροών κεφαλαίων δημιουργούν συνθήκες για θετικές εκπλήξεις. Αν οι εταιρικές επιδόσεις ξεπεράσουν τις προσδοκίες ή αν επιταχυνθεί η εφαρμογή πολιτικών και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη θα μπορούσε να εισέλθει σε κύκλο διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Η παραγωγικότητα το «κλειδί» της επόμενης ημέρας

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε βασικό καταλύτη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την UBS, ήδη αρκετές εταιρείες αυξάνουν τις πωλήσεις ανά εργαζόμενο και τα περιθώρια κέρδους τους μέσω της αξιοποίησης δεδομένων και αυτοματοποίησης.

Οι πρώτοι ωφελημένοι εντοπίζονται στους κλάδους χρηματοοικονομικών, βιομηχανίας και τεχνολογίας, με τις μεγάλες εταιρείες δεδομένων στις υπηρεσίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Καθώς η AI ενσωματώνεται στις λειτουργίες, την εμπειρία πελατών και την καινοτομία προϊόντων, η UBS εκτιμά ότι θα εξελιχθεί σε κύρια κινητήρια δύναμη των αποδόσεων την επόμενη διετία.