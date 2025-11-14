Παραμένει θετική για τις τράπεζες η UBS - Bλέπει discount στις μετοχές και ανεβάζει τις τιμές στόχου

Τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 2025 ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις της UBS, η οποία βλέπει ότι ο επόμενος καταλύτης για τον κλάδο είναι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του επόμενου έτους, τα οποία αναμένεται να αποκαλύψουν νέα (πιθανώς αναβαθμισμένα) επιχειρηματικά σχέδια.

Ειδικότερα, η UBS προχώρησε σε μικρές αλλαγές στις εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους 2025, αλλά με αναβαθμίσεις στα μεσοπρόθεσμα κέρδη καθώς συνεχίζει να ενσωματώνει την επίδραση της μεγαλύτερης από την αναμενόμενη ανάπτυξης των δανείων στη μεσοπρόθεσμη πορεία των επιτοκιακών εσόδων (NII). Επίσης, αναβάθμισε τις τιμές στόχους για τις μετοχές, μειώνοντας περαιτέρω την εκτίμηση του Cost of Equity (COE) (τώρα στο 12%-12,3%).

Η UBS διατηρεί τις συστάσεις «Αγορά» για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους έκθεσης στην ελληνική ανάκαμψη.

Οι τιμές στόχοι είναι για την Πειραιώς στα 9,20 ευρώ (περιθώριο ανόδου 33%), για την Alpha Bank στα 4,30 (περιθώριο ανόδου 24%), για την Eurobank στα 4,20 ευρώ (περιθώριο ανόδου 24%) και για την Εθνική στα 15,40 ευρώ (περιθώριο ανόδου 18%).

Οι κορυφαίες επιλογές της παραμένουν η Πειραιώς (μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη, με καθαρή έκθεση στην Ελλάδα) και η Eurobank (ελκυστική ιστορία εξαγορών, με σημαντική ευχέρεια κεφαλαίου).

Αν και οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν αποδώσει καλά φέτος, ο κλάδος παραμένει με σημαντικό discount στις εκτιμήσεις του 2027 σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με αποτίμηση 7,2x έναντι 8,8x των ευρωπαϊκών σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της UBS. Ο επόμενος καταλύτης για τον κλάδο είναι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του επόμενου έτους, τα οποία αναμένεται να αποκαλύψουν νέα (πιθανώς αναβαθμισμένα) επιχειρηματικά σχέδια, σημειώνει η UBS.

Το NII φτάνει σε σημείο καμπής

Ένα βασικό θέμα του τρίτου τριμήνου ήταν η σταθεροποίηση του NII, εξηγεί η UBS, καθώς οι μειώσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο επιβραδύνθηκαν ή εμφανίστηκε ανάπτυξη (Alpha +0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, Eurobank -0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, Εθνική -0,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και Πειραιώς -0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), με όλες τις τράπεζες να αναμένουν ανάπτυξη στο NII για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Οι εξαγορές της Eurobank, ειδικά της Hellenic Bank Κύπρου, έχουν ανοίξει μια σημαντική «ψαλίδα» στο NII. Οι Πειραιώς και Eurobank παραμένουν οι κορυφαίες στην παραγωγή προμηθειών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η συνεχής ισχυρή ανάπτυξη των εταιρικών δανείων, με αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων από κάποιες τράπεζες.

Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες παρουσίασαν αύξηση 2,3% στα εταιρικά δάνεια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με την Εθνική να καταγράφει την πιο αδύναμη αύξηση στο +0,8%, αλλά να αναμένει ισχυρά αποτελέσματα στο τέταρτο τρίμηνο.

Αύξηση των πληρωμών μερισμάτων

Ενώ οι επίσημες εκτιμήσεις για τις πληρωμές μερισμάτων θα επικαιροποιηθούν το τέταρτο τρίμηνο, η UBS έχει αρχίσει να αυξάνει τις προβλέψεις για τα μερίσματα. Αυτές οι αυξήσεις είναι ισχυρά συνδεδεμένες με τα σχέδια εξαγορών, καθώς έχει ενσωματώσει την εξαγορά της Eurolife από την Eurobank και την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς.

Παράλληλα, οι τράπεζες συνεχίζουν να βελτιστοποιούν τις κεφαλαιακές τους δομές, με την Eurobank να ανακοινώνει πρόσφατα επιπλέον έκδοση 600 εκατ. από AT1, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό σε 1,1 δισ., μειώνοντας τον εσωτερικό στόχο CET1 στο 13%.

Η Εθνική είναι η τελευταία τράπεζα που έχει ακόμη αυτή την δυνατότητα, κάτι που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση υπερβάλλοντος κεφαλαίου της.