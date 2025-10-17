Autonomous Research: Το ελληνικό τραπεζικό story έχει ωριμάσει - Περιορισμένα τα περιθώρια ανόδου

Η Autonomous Research επισκέφθηκε την Αθήνα για σειρά επαφών με τραπεζίτες και θεσμικούς φορείς, καταγράφοντας μια ώριμη και σταθερή εικόνα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο με τους αναλυτές να καταγράφουν μια ώριμη και σταθερή εικόνα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και να μιλούν για «εποικοδομητικές» συναντήσεις τόσο με τις διοικήσεις των τραπεζών, όσο και με θεσμικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΔΗΧ.

Παρότι οι προοπτικές κερδοφορίας και κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν ισχυρές η Autonomous εκτιμά ότι μεγάλο μέρος της θετικής ιστορίας έχει ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις, με τα περιθώρια ανόδου να εμφανίζονται μικρά και προκύπτουν από την πρόσφατη πτώση των τιμών.

Η Autonomous διατηρεί Outperform για τη Eurobank με τιμή στόχο €3,82, Neutral για την Εθνική Τράπεζα στα €13,40 και την Πειραιώς στα €7,30, ενώ για την Alpha Bank παραμένει Underperform με τιμή στόχο €2,76.

Με βάση τις τρέχουσες τιμές (16/10), το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο +9% για τη Eurobank, +1% για την Εθνική, +2% για την Τράπεζα Πειραιώς και αρνητικό -21% για την Alpha Bank, γεγονός που αποτυπώνει την άποψη του οίκου ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει τα περισσότερα θετικά νέα.

Για τη Eurobank (σύσταση Outperform και τιμή στόχο τα €3,8), η Autonomous επισημαίνει ότι η τράπεζα συνδυάζει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, διαφοροποιημένη γεωγραφική παρουσία και υψηλή ποιότητα ενεργητικού, ενώ οι δραστηριότητες σε Κύπρο και Βουλγαρία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα. Η εξαγορά του 80% της Eurolife από τη Fairfax θεωρείται ελκυστική κίνηση αξιοποίησης πλεονάζοντος κεφαλαίου, με αναμενόμενη απόδοση (ROI) 12-18% έως το 2027. Η Eurobank, όπως αναφέρει ο οίκος, παραμένει η μοναδική ελληνική τράπεζα με ουσιαστικό επενδυτικό upside και καθαρή γραμμή ανάπτυξης

Για την Alpha Bank (σύσταση Underperform και τιμή στόχο €2,76) παρά τη θετική αποτίμηση της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit, η οποία αποδίδει ήδη καρπούς σε συν-χρηματοδοτήσεις και κοινές τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, ο οίκος θεωρεί ότι η πρόσφατη ανατίμηση της μετοχής έχει απορροφήσει τα περισσότερα από τα βραχυπρόθεσμα οφέλη. Η διοίκηση παραμένει ανοιχτή σε ενδεχόμενη αύξηση συμμετοχής της UniCredit πάνω από το 30%, με έγκριση του SSM, ενώ για το 2026 οι επαναγορές εκτιμάται πως θα περιοριστούν κάτω από το 75% των διανομών.

Για την Εθνική Τράπεζα (σύσταση Neutral και τιμή στόχο €13,40) η Autonomous σημειώνει ότι διατηρεί ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ, ωστόσο η αποτίμησή της αντανακλά πλήρως αυτή την ισχύ. Η τράπεζα εστιάζει στην αποδοτική αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξημένων διανομών εφόσον δεν προκύψουν ευκαιρίες εξαγορών. Το ενδιαφέρον για την Κύπρο παραμένει, αλλά η υλοποίηση μιας μεγάλης συναλλαγής, όπως η εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου, χαρακτηρίζεται «τεχνικά δύσκολη».

Για την Τράπεζα Πειραιώς (σύστασηNeutral με τιμή στόχο €7,30) ο οίκος διαπιστώνει πρόοδο στην ενσωμάτωση των μετασχηματιστικών κινήσεων των τελευταίων ετών, ωστόσο θεωρεί ότι το πλήρες όφελος από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής θα φανεί μετά το 2028. Η διοίκηση επιδιώκει διανομή μερίσματος 50% και δείκτη CET1 περίπου 13% μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Autonomous τονίζει ότι η Πειραιώς παραμένει ελκυστική ως προς την παραγωγή κεφαλαίου, αλλά οι αποτιμήσεις της πλησιάζουν ήδη τα θεμελιώδη.

Η Optima Bank ξεχώρισε για τη ραγδαία ανάπτυξή της, αποτέλεσμα του «καθαρού» ισολογισμού και του ευέλικτου επιχειρηματικού της μοντέλου. Ο CEO παρουσίασε αύξηση δανείων και καταθέσεων +27% για το 2025 και +40% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο, με στόχο €1 δισ. νέων χορηγήσεων φέτος. Η τράπεζα διατηρεί NIM περίπου 3,5%, χάρη στη μεγαλύτερη μόχλευση (L/D 81% έναντι κάτω από 70% στις συστημικές), την απουσία υποχρεώσεων MREL και την περιορισμένη έκθεση σε χαμηλής απόδοσης λιανική. Παράλληλα, συνεχίζει να προσελκύει καταθέσεις με επιτόκια περίπου 180 μ.β., 60 πάνω από τον μέσο όρο αγοράς. Με ROTE ~26% στο α’ εξάμηνο, η διοίκηση εκτιμά ότι τα οργανικά κέρδη θα επιτρέψουν μερισματική πληρωμή 30%, χωρίς να θυσιάζεται η ανάπτυξη.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΔΗΧ κατέδειξαν συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του χρέους, ταμειακά διαθέσιμα περίπου €46 δισ. και spread χαμηλότερο της Ιταλίας (περίπου 70 μ.β.), με στόχο τη σύγκλιση προς την Πορτογαλία. Το ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα προσθέτουν περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα στο ΑΕΠ το 2026, ενώ οι αναβαθμίσεις αξιολόγησης θα εξαρτηθούν από θεσμικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στη δικαιοσύνη.



Η Autonomous καταλήγει ότι το ελληνικό banking story «παραμένει ελκυστικό θεμελιωδώς», αλλά με περιορισμένα περιθώρια ανατίμησης μετά την έντονη άνοδο του 2024-2025. Το ενδιαφέρον των επενδυτών πλέον μετατοπίζεται από τις αποτιμήσεις στις στρατηγικές διανομής κεφαλαίου και την ικανότητα των τραπεζών να μετατρέψουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια σε βιώσιμη ανάπτυξη.