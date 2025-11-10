UBS: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη μείωση του δημόσιου χρέους - Στο 2,4% η ανάπτυξη το 2026

Η Ελλάδα είναι η χώρα με την καλύτερη δυναμική του χρέους ανάμεσα σε όλες τις οικονομίες που καλύπτει ανά τον πλανήτη, σημειώνει η UBS στην έκθεσή της με τις προοπτικές του 2026-2027.

Το ελληνικό δημόσιο χρέος μπορεί να είναι υψηλό, όμως εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση, επισημαίνουν οι αναλυτές του ελβετικού επενδυτικού οίκου, που παρότι δεν περιμένουν επιστροφή στα ελλείμματα για την Ελλάδα (τουλάχιστον έως και το 2027, που είναι ο ορίζοντας των προβλέψεών τους), εντούτοις βάζουν στα ραντάρ τους στις εκλογές του 2027 και την προοπτική να δοθεί τέλος στις μονοκομματικές κυβερνήσεις, μετά από οκτώ χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4% το 2026 και 1,8% το 2027, λίγο υψηλότερα από τις τρέχουσες συναινετικές προβλέψεις (consensus) για το 2026 και ελαφρώς χαμηλότερα για το 2027. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η UBS αναμένει μέσο όρο 2,3% το 2026 και 2,2% το 2027, σε μία ένδειξη σταδιακής επαναφοράς στην κανονικότητα.

Στην έκθεση τονίζεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από άλλες οικονομίες σε όρους «βιωσιμότητας του χρέους», επειδή ο συνδυασμός ανάπτυξης, επιτοκίων και δημοσιονομικής ισορροπίας λειτουργεί υπέρ της. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με χώρες όπως η Βραζιλία, η Πολωνία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ, όπου απαιτείται σημαντική πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή για τη σταθεροποίηση του χρέους. Ειδικά για τις ΗΠΑ, η UBS σημειώνει ότι παρόλο που τα έσοδα από δασμούς έχουν προσωρινά βελτιώσει τη δυναμική του χρέους, η μελλοντική πορεία εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη των επιτοκίων και του ρυθμού ανάπτυξης.

Κόντρα στην τάση αύξησης των χρεών

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το 2019, καθώς διαμορφώνεται στο 100% του ΑΕΠ για τις ανεπτυγμένες οικονομίες (+6 ποσοστιαίες μονάδες από τα επίπεδα του 2019) και στο 43% για τις αναδυόμενες οικονομίες (+12 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019).

Μάλιστα, όπως σημειώνει η UBS, η αύξηση θα ήταν εμφανώς μεγαλύτερη εάν ο πληθωρισμός δεν ήταν υψηλός. Η εκτίναξη του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο μετά την πανδημία και τα προβλήματα που προκάλεσε στην εφοδιαστική αλυσίδα, έσπρωξε προσωρινά τα επιτόκια σε πολύ χαμηλά επίπεδα και βοήθησε τις ανεπτυγμένες χώρες να μειώσουν το χρέος τους από το 109% του ΑΕΠ το 2020.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της UBS από το 1990 και μετά, οι οικονομίες με πρωτογενή ελλείμματα βλέπουν το χρέος τους να αυξάνεται με τον καιρό, ενώ εκείνες που δεν εμφανίζουν ελλείμματα όχι. Αυτή τη στιγμή, 76% από τις χώρες που καλύπτει ο οίκος εμφανίζουν πρωτογενή ελλείμματα.

Υπολογίζοντας το επίπεδο του πρωτογενούς ισοζυγίου που απαιτείται για να μην αυξηθεί το χρέος κάθε χώρας, η UBS διαπιστώνει ότι η Βραζιλία είναι η χώρα που βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση, καθώς χρειάζεται πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή 3,6 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ μόνο για να σταθεροποιήσει το χρέος της στα τρέχοντα επίπεδα. Η δημοσιονομική κατάσταση στη Βραζιλία έχει επιδεινωθεί, κυρίως λόγω του υψηλού επιτοκίου (το επιτόκιο πολιτικής διαμορφώνεται στο 15% και το πραγματικό επιτόκιο επί του χρέους περίπου στο 10%), το οποίο έχει προσθέτει 11 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στο χρέος, τα τελευταία τρία χρόνια.

Σημείο-κλειδί για τους επενδυτές είναι, σύμφωνα με τη UBS, οι εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα έως τα μέσα του 2027, με δεδομένο ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει υπάρξει πολύ επιτυχημένη στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη μεγάλης κλίμακας μείωση του χρέους, μέσω σφικτής δημοσιονομικής πολιτικής

. Αν και οι εκλογές απέχουν ακόμα αρκετά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, με ποσοστό περίπου 30%. Πρόκειται, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, για ποσοστό μειωμένο σε σχέση με τις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις (40% και 41%) και δείχνει ότι το κόμμα θα χρειαστεί έναν κυβερνητικό εταίρο, με την μονοκομματική κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019 να τελειώνει. Η UBS καταλήγει ότι είναι σημαντικό πως η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι των βασικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης.