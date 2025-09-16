Ryanair: Καθυστέρησαν 6.200 πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια φέτος - Επίθεση στον Χρ. Δήμα

Δριμύ κατηγορώ εξαπολύει η Ryanair εναντίον της ελληνικής Υπηρεσίας Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) για κακή διαχείριση και ελλείψεις προσωπικού, καλώντας τον υπουργό Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, να διορθώσει τα κακώς κείμενα προκειμένου να σταματήσει να ταλαιπωρείται το ταξιδιωτικό κοινό.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρία, το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, πάνω από 6.200 πτήσεις της Ryanair από και προς την Ελλάδα έχουν καθυστεήσει, με συνέπεια να επηρεαστούν 1,1 εκατομμύριο επιβάτες.

Ευθύνες προς το ελληνικό υπουργείο Μεταφορών

Ο ιρλανδικός αερομεταφορέας ασκεί αυστηρή κριτική στους υπουργούς Μεταφορών, ανάμεσά τους και ο κ. Χρίστος Δήμας, τονίζοντας ότι έχουν την ευθύνη για την στελέχωση και διαχείριση των εθνικών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, αντί να παραμένουν θεατές των επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων.

Καλεί, παράλληλα, τους Έλληνες επιβάτες της Ryanair να επισκεφθούν τη σελίδα “Air Traffic Control Ruined Your Flight” (Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας κατέστρεψε την πτήση σας) και να απαιτήσουν από τον υπουργό Μεταφορών να λάβει μέτρα, ώστε να στελεχωθούν κατάλληλα οι υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και να αποφευχθούν περαιτέρω άσκοπες καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο διευθυντής marketing της Ryanair, Dara Brady, ανέφερε: “Είναι ανεπίτρεπτο το γεγονός η κακοδιαχείριση και η υποστελέχωση των ελληνικών υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να συνεχίζουν να προκαλούν αναστάτωση στις πτήσεις και στο επιβατικό κοινό. Ήδη, εφέτος (1 Ιανουαρίου – 15 Σεπτεμβρίου), περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες της Ryanair -πολλοί από τους οποίους ταξίδευαν για οικογενειακές διακοπές- έχουν υποφέρει από περιττές και αναστρέψιμες καθυστερήσεις στους ελέγχους εναέριας κυκλοφορίας, και όλα αυτά επειδή ο υπουργός, Χρίστος Δήμας, δεν έχει λάβει μέτρα για την κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών ATC της χώρας”.