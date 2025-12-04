Ανεργία: Νέα μείωση στο 8,2% το τρίτο τρίμηνο

Περαιτέρω πτώση σημείωσε η ανεργία το τρίτο τρίμηνο, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να δείχνουν ότι ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 393.162 άτομα και 8,2%. Πρόκειται για μείωση 4,5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, αλλά και μείωση 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αύξηση σημειώθηκε απεναντίας στον αριθμό των απασχολούμενων κατά ένα οριακό 0,4% σε τριμηνιαία βάση και 1,8% σε ετήσια βάση.

Αναλυτικά, όπως σημειώνει η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2025:

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.402.914 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 393.162 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 8,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Γ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,2%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Β’ 2025) ήταν 8,6% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Γ’ 2024) ήταν 9,0%.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.204.623. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.959.279. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αριθμός απασχολουμένων και ανέργων