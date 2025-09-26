ΗΠΑ: Σταθερός ο δείκτης πληθωρισμού που προτιμά η Fed

Αν και η Fed στοχεύει σε πληθωρισμό 2%, τα στοιχεία είναι απίθανο να αλλάξουν την πορεία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής

Ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον προτιμώμενο δείκτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, γεγονός που πιθανόν θα διατηρήσει την κεντρική τράπεζα σε πορεία μείωσης των επιτοκίων στο μέλλον.

Ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών ενισχύθηκε 0,3% τον Αύγουστο, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Παρασκευή.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο πιο στενά παρακολουθούμενος δομικός δείκτης PCE διαμορφώθηκε στο 2,9% σε ετήσια βάση, μετά από μηνιαία αύξηση 0,2%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός σημείωσε ελαφρά αύξηση από το 2,6% του Ιουλίου, ενώ ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος. Όλα τα στοιχεία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones, ενώ τα στοιχεία για τις δαπάνες και τα εισοδήματα ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τα αναμενόμενα.

Το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,4% για το μήνα, ενώ οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες επιταχύνθηκαν με ρυθμό 0,6%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν 0,1% πάνω από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις.

Αν και η Fed στοχεύει σε πληθωρισμό 2%, τα στοιχεία είναι απίθανο να αλλάξουν την πορεία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα δήλωσαν ότι προβλέπουν δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25% πριν από το τέλος του έτους.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι δασμοί είχαν περιορισμένη επίδραση στις τιμές καταναλωτή. Αν και πολλοί οικονομολόγοι ανέμεναν ότι οι εκτεταμένοι δασμοί του Trump θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών, οι εταιρείες βασίστηκαν σε ένα συνδυασμό συσσώρευσης αποθεμάτων πριν από την επιβολή των δασμών και μέτρων απορρόφησης του κόστους για να περιορίσουν τον αντίκτυπο.