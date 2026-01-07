Nexans: Νέο χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου - Πιο πίσω πάει το έργο

Η εταιρεία κάνει λόγο για αναπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων

Την παράταση του χρονοδιαγράμματος για την κατασκευή του ενεργειακού πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), ανακοίνωσε και επίσημα η Nexans.

Ο γαλλικός όμιλος επισημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων. Συνεπώς, επισημαίνει, συνεργάζεται στενά με τους ενδιαφερόμενους για να αξιολογήσει τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.

Αν και αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν την ημερομηνία παράδοσης του έργου, δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές προβλέψεις της Nexans για το 2028, χάρη στο μεγάλο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών του ομίλου και στις προληπτικές ενέργειες για την αντιστάθμιση τυχόν πιθανών επιπτώσεων από το 2026 και μετά, αναφέρει χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.

Συμπληρώνει επίσης ότι παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση αυτού του έργου. Πέρα από το έργο GSI, η Nexans δηλώνει ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις ισχυρές προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του τομέα μεταφοράς ενέργειας (PWR), που υποστηρίζονται από διαρθρωτικές τάσεις και ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών.