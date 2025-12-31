AKTOR: Καταρχήν συμφωνία για την εξαγορά του 51% της Sun Force Two – Ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ

Η συμφωνία προσθέτει 140 MW σε λειτουργία και 200 MW υπό ανάπτυξη στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου

O Όμιλος AKTOR έχει έρθει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε καταρχήν συμφωνία συνεργασίας για την εξαγορά του 51% της εταιρείας Sun Force Two, συμφερόντων των οικογενειών Μητσιολίδη και Μποζατζίδη.

Η Sun Force Two διαθέτει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 140 MW, τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, καθώς και επιπλέον 200 MW σε στάδιο ανάπτυξης.

Με τη συμφωνία αυτή, ο Όμιλος AKTOR αναμένεται να κλείσει το 2025 με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ εν λειτουργία 380 MW, υλοποιώντας με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ισχυρού ενεργειακού χαρτοφυλακίου τα επόμενα χρόνια και για τη διαμόρφωση νέων πηγών εσόδων από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR συνεχίζει την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μέσω της υφιστάμενης συμφωνίας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η οποία αφορά έργα συνολικής ισχύος 1.300 MW. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο όμιλος βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για πιθανή εξαγορά και άλλου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και έχει ισχύ περίπου 150 MW.