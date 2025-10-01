Deutsche Bank: Ξεκινά κάλυψη για τη Theon με σύσταση buy και τιμή-στόχο 40 ευρώ

Η Theon, με μερίδιο αγοράς 50% σε μια κατακερματισμένη αγορά NVG στην ΕΕ, είναι σε καλή θέση ώστε να επωφεληθεί από αυτήν την ανοδική τάση

Η Deutsche Bank ξεκινά κάλυψη για τη μετοχή της Theon, δίνοντας με σύσταση buy και τιμή-στόχο 40 ευρώ, η οποία υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 22,5%.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της DB, η ευρωπαϊκή αγορά συσκευών νυχτερινής όρασης (NVG) αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία παγκοσμίως έως το 2027, καθώς η διείσδυση αυτών των προϊόντων στην ΕΕ αυξάνεται σε σχέση με το επίπεδο του 30% (σε σύγκριση με 100% στις ΗΠΑ), με τη Γερμανία να πρωταγωνιστεί.

Η Theon, με μερίδιο αγοράς 50% σε μια κατακερματισμένη αγορά NVG στην ΕΕ, είναι σε καλή θέση ώστε να επωφεληθεί από αυτήν την ανοδική τάση ενώ, όπως σημειώνει η DB, η εταιρεία μπορεί να πετύχει μεσοπρόθεσμα οργανική αύξηση εσόδων της τάξης του 13%-15%.

Στην ανάλυσή της η Deutsche Bank σημειώνει ότι «η Theon παράγει το 90% των εσόδων της από την αγορά των NVGs και συναφή ψηφιακά προϊόντα. Αν και βασίζεται στην Exosens για τους κρίσιμους αγωγούς ενίσχυσης εικόνας (Image Intensifier Tubes - IITs), η επιτυχία της Theon οφείλεται επίσης στην ικανότητά της να σχεδιάζει ελαφριά, προσαρμοσμένα προϊόντα που είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα και, εξίσου σημαντικό, να οικοδομεί ισχυρές σχέσεις με κυβερνήσεις πολλών χωρών».

«Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων έχει οδηγήσει τη Theon σε μικτό περιθώριο 31-32%. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και να μειώσει την εξάρτησή της από τα NVGs, η εταιρεία έχει πλέον στραφεί ενεργά σε συναφή ψηφιακά προϊόντα για στρατιώτες, κυρίως μέσω οργανικής ανάπτυξης προϊόντων. Επιπλέον, έχει σχέδια να διεισδύσει στην ταχέως αναπτυσσόμενη δραστηριότητα των πλατφορμών (οχημάτων), κυρίως μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αυτές οι προσπάθειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να τοποθετήσουν τη Theon σε καλή θέση για κερδοφόρα ανάπτυξη στο μέλλον και μειωμένη εξάρτηση από ένα μόνο προϊόν», σχολιάζει μεταξύ άλλων η Deutsche Bank.

Ελκυστική αποτίμηση

Οι αναλυτές της Deutsche Bank σχολιάζουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με 14x EV/EBIT (εκτίμηση για το FY27), σε σύγκριση με τον μέσο όρο 20x του κλάδου, παρά το γεγονός ότι προσφέρει ανώτερα περιθώρια EBIT και ανάπτυξη.

Όπως επισημαίνουν, ακόμα και στο επίπεδο της τιμής-στόχου των 40 ευρώ, η μετοχή θα εξακολουθούσε να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount. Και καταλήγουν τονίζοντας ότι αν στη συνάντηση με επενδυτές στις 6 Νοεμβρίου η διοίκηση της Theon παρουσιάσει μια ισχυρή μακροπρόθεσμη προοπτική, ενδείξεις βελτίωσης της μετατροπή ταμειακών ροών και ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών της, «βλέπουμε τη μετοχή να ανατιμάται σημαντικά (…) και θα μπορούσε να φτάσει τα 56 ευρώ, δηλαδή να εμφανίσει περαιτέρω άνοδο κατά 70%».