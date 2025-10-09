Theon: Εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ από κοινοπραξία 9 τραπεζών

Η σύμβαση αφορά ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα αύξησης έως τα 400 εκατ. εφόσον απαιτηθεί

Η Theon International Plc (THEON), συμφερόντων του Κρίστιαν Χατζημηνά, υπέγραψε νέα χρηματοδοτική σύμβαση ύψους €300 εκατ. με κοινοπραξία εννέα κορυφαίων διεθνών και ελληνικών τραπεζών, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητά της και τη χρηματοδοτική της ευελιξία.

Η σύμβαση αφορά ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα αύξησης έως τα €400 εκατ. εφόσον απαιτηθεί. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού, την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, καθώς και για πιθανές στρατηγικές εξαγορές στο μέλλον.

Τον ρόλο του κύριου διαχειριστή και συντονιστή είχε η BNP Paribas, ενώ πράκτορας της σύμβασης είναι η Commerzbank. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ακόμη οι ING Netherlands, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Optima Bank και AB Bank.

Νομικοί σύμβουλοι της συμφωνίας ήταν η Norton Rose Fulbright για την THEON και η Ashurst για τις τράπεζες.

Ο Δημήτρης Παρθένης, CFO της THEON, δήλωσε:

«Είμαστε υπερήφανοι που εξασφαλίσαμε αυτή τη χρηματοδότηση με την υποστήριξη κορυφαίων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Η συμφωνία αυτή, υπό εξαιρετικά ανταγωνιστικούς όρους, ενισχύει την οικονομική μας ευελιξία και μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.»

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2025 στις 3 Νοεμβρίου, ενώ στις 6 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα Ημέρα Κεφαλαιαγορών, όπου θα παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο “THEON NEXT”.