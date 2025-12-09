Prodea: Προσύμφωνο με Εθνική Τράπεζα για πώληση 100 ακινήτων

H Prodea ανακοίνωσε ότι συνήψε με την Εθνική Τράπεζα συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση σε αυτήν, με ταυτόχρονη μεταβίβαση της νομής, χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων τα οποία μισθώνει η ΕΤΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 510,7 εκατ. ευρώ.

Μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί στην εταιρεία όταν πληρωθούν συγκεκριμένες αιρέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία κατόπιν της ληφθείσας σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση την 29.12.2025, για την έγκριση της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα γίνει όταν πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις, συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές, το αργότερο μέχρι την 22.05.2026.

Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της ανωτέρω συναλλαγής.