Citi: Τιμή-στόχος τα 52 ευρώ για τη Metlen – Upside έως 80 ευρώ στο αισιόδοξο σενάριο

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική της Metlen δίνει η νέα έκθεση της Citi, η οποία επαναλαμβάνει τη σύσταση «Αγορά» και θέτει τιμή-στόχο στα €52, με βασικό καταλύτη την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου ηλιακών έργων στη Χιλή.

Η συναλλαγή ανήλθε στα 865 εκατ. δολάρια, υψηλότερα από τα 815 εκατ. δολάρια που είχαν ανακοινωθεί αρχικά τον Απρίλιο του 2025, και αφορά την εκποίηση 588 MW φωτοβολταϊκής ισχύος και 1.610 MWh συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS). Σύμφωνα με τη Citi, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις asset rotation στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Metlen, ενισχύοντας σημαντικά τόσο τη ρευστότητα όσο και την ευελιξία του ισολογισμού.

Η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι τα έσοδα άνω των 0,8 δισ. δολαρίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική απομόχλευση έως το τέλος του 2025, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ετήσιας (y/y) μείωσης του καθαρού δανεισμού. Παράλληλα, διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψή της για EBITDA 2025 στα €1,15 δισ., εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων, στηρίζοντας την αποτίμηση και την τιμή-στόχο των €52.

Η Citi τονίζει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θέτει τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης της Metlen από το 2026, με σειρά κρίσιμων καταλυτών. Ξεχωρίζουν η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας — στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου — καθώς και η πιθανή εξασφάλιση ευρωπαϊκής επιδότησης, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καθοριστικός μοχλός αναβάθμισης της αποτίμησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα των μετάλλων, τον οποίο η Citi χαρακτηρίζει κομβικό για τη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία του ομίλου. Η υπό κατασκευή πιλοτική μονάδα ανάκτησης βασικών μετάλλων, με ορίζοντα λειτουργίας το 2026, θα μπορούσε — σε περίπτωση επιτυχούς βιομηχανικής εφαρμογής — να οδηγήσει την αγορά σε ενσωμάτωση της φάσης 1 και 2 στις αποτιμήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές αναθεωρήσεις κερδοφορίας.

Στο αισιόδοξο σενάριο, η Citi τοποθετεί τη μετοχή έως και τα €80, εκτιμώντας ότι ο συνδυασμός ισχυρών τιμών αλουμινίου, πλήρους εκτέλεσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ και BESS, επέκτασης αλουμίνας και εμπορικής αξιοποίησης των βασικών μετάλλων μπορεί να στηρίξει τον φιλόδοξο στόχο της Metlen για EBITDA €2 δισ. τα επόμενα χρόνια, με ενδεχόμενο περαιτέρω ανοδικό περιθώριο σε περίπτωση πρόσθετης ανόδου των τιμών αλουμινίου.