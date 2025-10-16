Lamda Development: Στα 10,7 ευρώ ανεβάζει τον στόχο η Eurobank Equities και σύσταση "αγορά"

Στα 10,7 ευρώ από τα 9,5 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Lamda Development η Eurobank Equities, δίνοντας σύσταση αγοράς για τη μετοχή, καθώς το έργο του Ελληνικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επισημαίνει.

Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής επισημαίνουν ότι το Ελληνικό παραμένει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο project, την ώρα που η Φάση 1 του έργου προχωρά, αν και με κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες μεταθέτουν την ολοκλήρωση στο 2027-2028.

Η Φάση 1 περιλαμβάνει περίπου 400.000 τ.μ. οικιστικών χώρων, εμπορικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, καθώς και στην ανακαινισμένη μαρίνα. «Με έσοδα 1,3 δισ. ευρώ έως το πρώτο εξάμηνο του 2025, πολύ πάνω από τα κεφαλαιουχικά έξοδα των 744 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα, και πολλά projects που προχωρούν μέσω στρατηγικών συνεργασιών, συνεχίζουμε να θεωρούμε το Ελληνικό ως αυτοχρηματοδοτούμενο», αναφέρουν οι αναλυτές της Eurobank Equities.

Με τις συνθήκες στις κατασκευές να είναι αδύναμες, λόγω των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, του υψηλότερου κόστους και των νέων οικοδομικών κανονισμών της 24ης Δεκεμβρίου, η Lamda αντιμετώπισε καθυστερήσεις στον Πύργο Riviera και σε έργα υποδομών. Έτσι, η Eurobank παρατείνει την ολοκλήρωση ορισμένων έργων της Φάσης 1 έως το 2027-28, μειώνοντας έτσι τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις της για τον όμιλο. Ωστόσο, εξακολουθεί να προβλέπει ότι η Lamda θα επιτύχει υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA το 2025, στα 185 εκατ. ευρώ (+8% σε ετήσια βάση).

Τα οικιστικά projects παραμένουν ο βασικός παράγοντας αξίας, με περίπου 1,2 εκατ. τ.μ. να αναμένεται να πωληθούν σε μέση τιμή πώλησης 9.000 ευρώ/τ.μ., όπως εκτιμά η Eurobank Equities.

Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, η Lamda αναμένεται να καταγράψει κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ από περίπου 230.000 τ.μ. στη Φάση 1 με περιθώριο 34% και κέρδη περίπου 2,5 δισ. ευρώ από τουλάχιστον 800.000 τ.μ. στη Φάση 2 με περιθώριο 37%, συν τα κέρδη από τα οικόπεδα που πουλήθηκαν για projects τρίτων.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το καθαρό χρέος του ομίλου θα διαμορφωθεί περίπου στα 640 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, αυξανόμενο ελαφρώς στα 672 εκατ. ευρώ το 2026, καθώς θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου. Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές εισροές και η σταδιακή εκτέλεση του έργου αναμένεται να βοηθήσουν να παραμείνει η μόχλευσης διαχειρίσιμη, με το καθαρό χρέος/προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στο 4x περίπου την περίοδο 2025-27, και να αυξάνονται στο 5-7x έως το 2029, παρά τις αυξημένες κεφαλαιακές δαπάνες (1,8 δισ. ευρώ).

Κατόπιν τούτων, η Eurobank Equities καταλήγει ότι παρά την άνοδο της μετοχής κατά 20% από τον Ιούλιο, αυτή εξακολουθεί να εμφανίζει discount περίπου 18% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), με τη μακροπρόθεσμη αξία του Ελληνικού να μην αντικατοπτρίζεται πλήρως στην τιμολόγηση της αγοράς.