Έκκληση ΣΕΤΕ να ανοίξουν οι δρόμοι – Ζήτημα επιβίωσης για τουριστικές επιχειρήσεις

Έκκληση να ανοίξουν οι δρόμοι, καθώς τα μπλόκα των αγροτών δημιουργούν ζήτημα επιβίωσης για τις επιχειρήσεις του χειμερινού τουρισμού, με άμεσες επιπτώσεις για χιλιάδες εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από τη λειτουργία τους, απευθύνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Η ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνέχιση των αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο και τον χειμερινό τουρισμό.

Η συνέχιση των περιορισμών στην κυκλοφορία επιβαρύνει την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών, δημιουργεί εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις χειμερινές και ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Για τις επιχειρήσεις του χειμερινού τουρισμού, η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας. Η απώλειά της δεν συνιστά απλώς μια πρόσκαιρη ζημία, αλλά θέτει ζήτημα επιβίωσης, με άμεσες επιπτώσεις για χιλιάδες εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από τη λειτουργία τους.

Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να υπάρξει άμεση επιστροφή στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση πολιτών, επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς και η στοιχειώδης κανονικότητα της αγοράς κατά τις ημέρες των εορτών.

Ο τουρισμός αποτελεί συλλογικό αγαθό για τη χώρα και η προστασία του προϋποθέτει λύσεις που δεν μεταφέρουν το κόστος σε άλλους κλάδους, στους εργαζόμενους και στις τοπικές κοινωνίες.

Ο ΣΕΤΕ απευθύνει έκκληση για την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας, προκειμένου η εορταστική περίοδος να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και ομαλότητα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με τις συνέπειες των αγροτικών κινητοποιήσεων στον ελληνικό τουρισμό έκρουσε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής. «Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοί μας. Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν», δήλωσε.