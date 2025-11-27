Μητσοτάκης: Περνούν στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες – Αύριο η επιστροφή ενοικίου

Ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε στο ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας κάνοντας λόγο για μια ιστορική συμφωνία που δίνει ασφάλεια και σταθερότητα στους εργαζόμενους. «Επιστρέφουμε στους πολίτες το οικονομικό μέρισμα από την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της εισήγησης του, κάνοντας εκ νέου αναφορά στα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ και θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο, ενώ έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πατάει φρένο, αλλά επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις.

Κατά την εισήγησή του ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη αλλαγή της μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών από τις πολεοδομίες στο Κτηματολόγιο. Ακόμη υπενθύμισε ότι αύριο (28/11) θα πιστωθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές «κάτι που σημαίνει μείωση των ενοικίων κατά 8%».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Είναι σημαντική τομή η οποία απαντάει σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων και αναβαθμίζει στην πράξη της συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Ο στόχος που έχει θέσει η ευρωπαϊκή ένωση είναι το 80% των εργαζομένων να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι το 2030.

Αυτή η πρωτοβουλία κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση και είναι και η πρώτη φορά που έχουμε μία τέτοια ιστορική συμφωνία που θέτει άλλους κανόνες στην αγορά δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους σταθερότητα με σαφής ορίζονται στους εργοδότες και είναι μία διαδικασία που διευκολύνει και επιταχύνει αναγκαίες συγκλίσεις και κοινωνική συνοχή…

Αυτή η τομή έρχεται από μία κέντρο δεξιά κυβέρνηση που συνεργάστηκε με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων…

Υπευθυνότητα εμπιστοσύνη και παραγωγικότητα είναι οι λέξεις κλειδιά για την κοινή πρόοδος πρέπει να στηρίζεται εξίσου στην ενίσχυση των εργαζομένων αλλά και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων…

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τον προϋπολογισμό του 2026 που αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας γιατί έχει στο επίκεντρό του τη βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων…

Είναι αναπτυξιακός και χωρίς να είναι κατάλογος εσόδων και εξόδων είναι μία πυξίδα που οδηγεί σε μία κοινή κατεύθυνση όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες για 6η χρονιά εφέτος η χώρα μας θα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη η ανεργία εξακολουθεί ανεβαίνει μειούμενη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών οι επενδύσεις προβλέπονται διπλάσιες από εκείνες το 2019 ο πληθωρισμός δείχνει να τι θα σέβεται ενώ ήδη εφαρμόζεται μέτρα που αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες…

Είναι μέτρα τριών δις και θα απλωθούν ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις αλλά και οι άμεσες βελτιώσεις μισθών και συντάξεων είναι προβλέψεις που ενισχύουν το σύνολο των πολιτών αλλά δίνουν έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης και ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις στήριξη των οικογενειών με παιδιά…

Στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας και για τη φορολογική μεταρρύθμιση θα επαναλάβω την πολύ μεγάλη τομή ότι οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από κάθε βάρος όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος από 25 έως 30 φορολογούνται με συντελεστή 9% και όλοι οι συντελεστές έως τα 40.000€ μειώνονται κατά δύο μονάδες…

Οι πολίτες θα δουν τις αυξημένες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026. Ενισχύονται και οι συνταξιούχοι. Όλοι οι συνταξιούχοι λαμβάνουν αύξηση από το 2026 και όλοι οι ωφελούνται από τις μειώσεις της κλίμακας των φορολογικών συντελεστών και βέβαια όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα ντυθούν να εξαλείφεται τα επόμενα δύο χρόνια.

Να επαναλάβω την έμφαση που δίνουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης

Αύριο θα πληρωθεί η επιστροφή του ενός ενοικίου σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κάτι που ουσιαστικά ισοδύναμη με μία πραγματική μείωση της τάξης του 8% στα ενοίκια…

Μειώνουμε και τους φόρους στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ περιορίζουμε στο μισό και στη συνέχεια καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και μιλάμε για παραπάνω από 12.000 οικισμούς και κατοίκους. Μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Είναι σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν νομοθετηθεί και αξίζουν να επαναλαμβάνονται καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης και εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού. Επιστρέφουμε στους πολίτες στο οικονομικό μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.

Σε μία εποχή που οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη αναγκάζονται να ψηφίσουν προϋπολογισμούς λιτότητας και είδατε τι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπο με μία τρύπα που ξεπερνάει τα 20 δισεκατομμύρια λίρες εμείς μπορούμε όχι μόνο να πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους αλλά να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης πίσω στους πολίτες ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής. Αυτό θα είναι το βασικό αντικείμενο συζήτησης τους επόμενους μήνες και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας.

Δεν πατάμε φρένο αλλά επιταχύνουμε στη σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τις ζωές των πολιτών. Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου περιβάλλοντος και ψηφιακής διακυβέρνησης με αιχμή της πολεοδομίες. Οι πολεοδομίες στην αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με τον εντυπωσιακά χαμηλό βαθμό του 3,4 στα 10 καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις μεγάλες καθυστερήσεις στη γραφειοκρατία σε οτιδήποτε συνεπάγεται στην έκδοση μίας οικονομικής άδειας. Παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα για την έκδοση οικονομικών αδειών από την αυτοδιοίκηση στο ελληνικό κτηματολόγιο. Να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα που θα διαχειρίζεται με ταχύτητα της υποθέσεις. Θέλουμε one stop shop για κάθε ακίνητο και αυτός είναι ο στόχος προς τον οποίο θα εργαστούμε με τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις αλλά με σκοπό το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό εντός του επόμενου έτους.

Δεύτερη πολύ σημαντική μεταρρύθμιση είναι το κληρονομικό δίκαιο. Έχουμε αμετάβλητες διατάξεις για 80 χρόνια και ανήκαν σε ένα νομικό περιβάλλον κατάλληλο για τη χώρα κήπου βρισκόταν κάποτε σίγουρα όχι για αυτή που είμαστε και θέλουμε να πάμε. Η μεταρρύθμιση έχει και μία πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση ως προς τον τρόπο με τον οποίον κληρονομείται σήμερα η περιουσία η οποία συχνά καταλήγει να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους για λόγους οι οποίοι πιστεύω ότι μπορούν πια να αντιμετωπιστούν με νομοθετικές ρυθμίσεις που θα συζητήσουμε.

Όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για τη μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης αρκεί να διατρέξει τι σημερινή ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου για να αντιληφθεί ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι τολμηρές αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη ισχυροποιώντας τη θέση της χώρας σε μεγάλο βαθμό αυτό σημαίνει συνεπάγεται και μία μάχη με το βαθυ κράτος και της συσσωρευμένη αδράνεια της μετριότητας αλλά σε αυτή τη μάχη είμαστε ταγμένοι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

– η εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως για τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας,

– η παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029,

– η εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030,

– η παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό,

– η παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου,

– η παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, και

– η παρουσίαση από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου.