Κ. Μητσοτάκης σε Τασούλα: Πιστεύω ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε εν συντομία τα μέτρα του Προϋπολογισμού ο οποίος ψηφίστηκε χθες τονίζοντας πως η κυβέρνηση πετυχαίνει πλεονάσματα χάρη στην ανάπτυξη και επιστρέφει μέρος αυτών στην κοινωνία.

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα τα μπλόκα των αγροτών να λυθούν σύντομα λέγοντας πως όσο δίκαια κι αν είναι τα αιτήματά τους, οι αγρότες οφείλουν να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κρατούν την κοινωνία δέσμια εν όψει των Χριστουγέννων.