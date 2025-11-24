Μητσοτάκης σε Τασούλα: Πρωταγωνίστρια στην ενέργεια η Ελλάδα – Τι είπαν για τα μέτρα στήριξης

Η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, η στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων που ξεκινά από σήμερα και η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ήδη ψηφιστεί και υλοποιείται, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κουβέντας του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκης και του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία της συνάντησής μας, να σας ενημερώσω και διά ζώσης για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στον τομέα της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, Με αφορμή τις σημαντικές συμφωνίες με επίκεντρο την ενέργεια», τόνισε αρχικά στη συνάντηση.

Όπως είπε: «πιστεύω ότι αυτά τα οποία διημείφθησαν σε τρεις εβδομάδες καταδεικνύουν με τον πιο έμπρακτο τρόπο, ότι η χώρα μας, από έναν περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας, καθίσταται πια πρωταγωνιστής».

«Αφενός, ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, με τελική κατάληξη μέχρι και την Ουκρανία. Αφετέρου με την δρομολόγηση πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην πατρίδα μας, κάτι το οποίο αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης, για πολλές δεκαετίες, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, θα έχουμε ερευνητική εξόρυξη στην πατρίδα μας, εντός των επόμενων 18 μηνών, στα θαλάσσια τεμάχια ανατολικά της Κέρκυρας», εξήγησε.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, «αυτό προφανώς είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά και νομίζω ότι είναι και μια καλύτερη απόδειξη ότι όλη αυτή η επιμονή πολιτική αναβάθμισης της θέσης της χώρας μας που ακολουθήθηκε από την κυβέρνησή μας τα τελευταία χρόνια, έχει πια συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία θα οδηγήσουν, όχι μόνο στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στον τομέα της ασφάλειας, θα οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις, στην διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την πατρίδα μας και φυσικά – εφόσον έχουμε θετικές εξελίξεις στον τομέα των εξορύξεων – σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών με ορίζοντα πια, δεκαετιών».

«Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αυτές οι εξελίξεις, είναι εξελίξεις που δεν αφορούν μόνο την κυβέρνησή μας. Αφορούν συνολικά την πατρίδα μας και νομίζω ότι και οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, ειδικά σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αναταράξεων, που η χώρα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά και καθίσταται – τουλάχιστον στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας – από παρακολούθημα, πρωταγωνιστής», τόνισε.

Για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στα μέτρα στήριξης των πολιτών: «Επιτρέψτε μου να πω και δυο κουβέντες για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, τα οποία γνωρίζω ότι σας αφορούν και εσάς πολύ. Όπως έχουμε συζητήσει επανειλημμένως».

Και εξήγησε: «Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησής μας είναι η θωράκιση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Ακρίβεια η οποία προφανώς, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πλην όμως εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, έμπρακτα, την ίδια ώρα που πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να πάρουν μέτρα λιτότητας.

Εμείς πατώντας πάνω στην πολύ καλή απόδοση των δημόσιων οικονομικών, είμαστε σε θέση, από σήμερα, να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Σήμερα καταβάλλονται τα 250 ευρώ τακτική στήριξη πια στους χαμηλοσυνταξιούχους και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα τα λάβουν και οι δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Στο τέλος της εβδομάδας επίσης, οι πολίτες οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι θα δουν στους λογαριασμούς τους να επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο, μια όχι αμελητέα θα έλεγα, συμβολή απέναντι στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Και βέβαια, από τις αρχές του επόμενου έτους θα αρχίσει να εφαρμόζεται η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ήδη νομοθετήθηκε, ύψους συνολικά 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης, θα είναι οι πολίτες να δουν πια στα εκκαθαριστικά τους ουσιαστική αύξηση μισθού. Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση του μισθού. Και βέβαια επίσης, σημαντικά ωφελημένοι θα είναι και οι νέοι μας, οι οποίοι έως την ηλικία των 25 ετών δεν θα πληρώνουν πια καθόλου φόρο εισοδήματος. Και για την ελληνική περιφέρεια, που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ, να θυμίσω ότι παραπάνω από 12.000 χωριά και οικισμοί δεν θα πληρώνουν πια καθόλου ΕΝΦΙΑ. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική ανακούφιση για την περιφέρεια, η οποία χρήζει της στήριξης μας.

Τέλος, να σας πω και λόγω του προσωπικού σας ενδιαφέροντος για την για την Ήπειρο, ήδη κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται στις περιοχές να κάνουν επίβλεψη των ζημιών.

Είμαστε σε συνεννόηση και με τις τοπικές αρχές και με την Περιφέρεια και με τους Δήμους και όσο το δυνατόν συντομότερα θα φροντίσουμε να γίνουν όλα όσα πρέπει για να μπορέσει η Ήπειρος να συνέλθει από αυτές τις πολύ δυνατές βροχοπτώσεις, που δυστυχώς την δοκίμασαν τις τελευταίες ημέρες».

Κ. Τασούλας: Δεν διστάζω να χαρακτηρίσω αυτές τις εξελίξεις ιστορικές – Εξασφαλίζουν στην Ελλάδα, μακροπρόθεσμα, πολύ καλή γεωπολιτική σταθερότητα

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας τόνισε: «Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγική ενημέρωση, η οποία εν συνεχεία θα γίνει πιο λεπτομερής.

Ας ξεκινήσω και ανάποδα. Χθες μίλησα και με τον κύριο Δήμα, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου, η οποία επλήγη όντως πολύ έντονα από τα καιρικά φαινόμενα. Ιδίως επλήγη η περιοχή των Τζουμέρκων αλλά και άλλες περιοχές. Όχι μόνο αυτή, κυρίως όμως η περιοχή των Τζουμέρκων. Και είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψη αυτή του κυβερνητικού κλιμακίου θα σηματοδοτήσει και την βοήθεια αποκατάστασης αυτών των ζημιών, οι οποίες σημειώθηκαν και οι οποίες, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να διορθωθούν και να επανέλθει η φυσιολογική ζωή στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Κύριε Πρόεδρε μου θέσατε δύο σημαντικά ζητήματα: Το ένα έχει σχέση με την καθημερινότητα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να τη βελτιώσει. Αυτό ξεκίνησε από τις ανακοινώσεις που κάνατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τώρα, αφού νομοθετήθηκε, μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Το άλλο έχει να κάνει με την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μέσω των ενεργειακών λύσεων που η χώρα μας προσφέρει και για λόγους γεωγραφίας και για λόγους υποδομών.

Όσο κι αν φαίνεται, ότι αυτά τα δύο θέματα είναι άσχετα μεταξύ τους, εντούτοις και τα δύο συνδέονται, γιατί τελικά ακόμη και αυτή η εξέλιξη, η γεωπολιτική, γεωστρατηγική της χώρας μας, αξιοποιούμενης ως διόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη, έχει σχέση με την καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι μακρινό από την καθημερινότητα, γιατί εφόσον ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί, όπως και η αναζητήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, τελικά θα σημάνει την ύπαρξη άφθονης και φθηνότερης ενέργειας για τον Έλληνα καταναλωτή. Συνεπώς και τα δύο θέματα συνδέονται.

Το πρώτο όμως που θίξατε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε μια εποχή της απόλυτης ρευστότητας και της μεγάλης ταχύτητας των εξελίξεων, η χώρα ρίχνει μια σημαντική άγκυρα και σταθεροποιείται ως πάροχος πλέον ενέργειας και όχι πάροχος ενέργειας στον εαυτό της ή στην κοντινή γειτονιά της, αλλά πάροχος ενέργειας στην ουσία στην Ευρώπη, η οποία μάλιστα παροχή ενέργειας, μετά το σταμάτημα το 2028 της άντλησης ενέργειας από τη Ρωσία που αποφάσισε Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτά και τεράστια διάσταση. Και αυτή η διάσταση δεν είναι μόνο οικονομική, Αναφερθήκατε σε αυτό. Δεν είναι μόνο εμπορική, είναι και διάσταση γεωπολιτική. Γιατί μια χώρα η οποία ουσιαστικά είναι πάροχος ενέργειας – άρα πάροχος κυριαρχίας, γιατί αυτά τείνουν να ταυτίζονται προς την Ευρώπη – είναι μια χώρα την οποία προσέχουμε, την οποία προστατεύουμε και η οποία δεν μπορεί να αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες.

Γιατί αν αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες, αποσταθεροποιείται η ενεργειακή ισορροπία της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα, προστίθενται στο οπλοστάσιο της χώρας μας. Και είμαι βέβαιος ότι από εδώ και πέρα η χώρα μας και πολύ σωστά το θέσατε, όχι η σημερινή κυβέρνηση ή κάποια άλλη κατάσταση, η χώρα μας, το κράτος μας, η πολιτεία μας, θα επωφεληθεί σημαντικά.

Δεν διστάζω να χαρακτηρίσω αυτές τις εξελίξεις ιστορικές. Μακάρι που είναι ιστορικές και είναι βέβαιο ότι μας υπερβαίνουν γιατί χρονικά εξασφαλίζουν στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα μια πολύ καλή γεωπολιτική σταθερότητα, το οποίο το χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή της ταραχώδους αλλαγής των δεδομένων.

Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας από εδώ και πέρα, να μου εξηγήσετε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες βάζουν σε άλλη στάθμη, θετικότερη την αξιοποίηση των προτερημάτων της πατρίδας μας, των προτερημάτων υποδομών και των προτερημάτων των γεωγραφικών.

Η γεωγραφία της πατρίδας μας, κύριε Πρόεδρε, άλλοτε είναι πηγή απειλών και κινδύνων, άλλοτε είναι πηγή βελτιώσεων και ανορθώσεων. Νομίζω πως από εδώ και πέρα καιρός είναι, με αυτή την αφορμή της ενεργειακής μας αναβάθμισης, να αξιοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση τη γεωγραφική μας θέση».