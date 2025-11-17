Η (έμμεση) αναφορά της Γκιλφόϊλ για ΟΛΠ/CosCo

Ο χαρακτηρισμός "ατυχής" του γεγονότος πως το λιμάνι του Πειραιά κατέληξε σε κινεζικά χέρια, δεν άφησε και πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

Η συνέντευξη της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στον ΑΝΤ1, είναι αλήθεια πως δεν συγκίνησε ιδιαίτερα το τηλεοπτικό κοινό ( * ).

Ωστόσο, για ζητήματα πολιτικής το ζήτημα δεν είναι, τόσο, πόσοι σε βλέπουν-όσο- ποιοι είναι αυτοί που σε βλέπουν. Και από αυτή την άποψη τα όσα δήλωσe η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ (στη Μαρία Σαράφογλου) δεν θα μπορούσε να περάσουν απαρατήρητα από τους insiders των δρώμενων στο πολιτικό/επιχειρηματικό παρασκήνιο της χώρας.



Η αναφορά στον ΟΛΠ/CosCo πολύ δύσκολα θα μπορούσε να είναι εκτός προγράμματος (out of the box...)- άλλωστε στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε σε άλλη δήλωση του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. H νέα πρέσβης των ΗΠΑ ήταν σαφής -και εκτός διπλωματικής αβρότητας- καθώς δεν δίστασε να καταφερθεί εναντίον της CosCo ζητώντας -επί της ουσίας- να μειωθεί η κινεζική επιρροή στην Ελλάδα ( ** ).

Ο χαρακτηρισμός "ατυχής" του γεγονότος πως το λιμάνι του Πειραιά κατέληξε σε κινεζικά χέρια, δεν άφησε και πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Μάλιστα -προφανώς γνώστης της κατάστασης- συμπλήρωσε πως υπάρχει τρόπος να διαχειριστούν οι ΗΠΑ την κατάσταση, αντισταθμίζοντας την κινεζική επιρροή στον Πειραιά, με αμερικανικές επενδύσεις σε άλλα λιμάνια.

"Φωτογραφίζει" εξελίξεις για τον ΟΛΒόλου; τους φορείς Καβάλας; Αλεξανδρούπολης; η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ θα φανεί. Το σίγουρο είναι πως γνωρίζει ότι η CosCo είναι βασικός μέτοχος στον ΟΛΠ με ποσοστό 67% του μ.κ ότι η σύμβαση διέπεται από διακρατικού χαρακτήρα συμφωνία/υπογραφές Αθήνας-Πεκίνου.

Ενα μικρό παράθυρο αμφισβήτησης της μονοκρατορίας των Κινέζων θα μπορούσε να εγερθεί στην περίπτωση που συγκροτούνταν ενιαίο μέτωπο ισχυρής μειοψηφικής θέσης (σ.σ. το ΥπερΤαμείο/HRAD ελέγχει το 7,14%, ενώ funds άμεσα/έμμεσα συνδεδεμένα/συμπλέοντα με τον όμιλο MSC των Απόντε περί το 6,5% με 7% του μ.κ) αμφισβητώντας -μέσω σύγκλησης έκτακτων γ.σ- λ.χ. επενδυτικά προγράμματα της κινεζικής πλευράς ή άλλες πρωτοβουλίες του βασικού μετόχου.

