ΙΜΟ: Η διαφοροποίηση Αθήνας-Λευκωσίας και ο ρόλος της Μαρίας Αγγελικούση

Εκπληξη προκάλεσε στις Βρυξέλλες η διαφοροποίηση Αθήνας-Λευκωσίας από την γραμμή της Κομισιόν, στηρίζοντας την αναβολή της επιβολής φόρου στις εκπομπές καυσίμων των ναυτιλιακών.



Το θέμα το "σήκωσαν" κύκλοι της Κοινότητας, μέσω ανώνυμων διαρροών/καταγγελιών στο Politico, κατ' ουσίαν απηχώντας τη γραμμή του lobby των υποστηρικτών της "πράσινης μετάβασης".



Η απόφαση του International Maritime Organization να αναβάλλει τις ρυθμίσεις- για έναν χρόνο (και βλέπουμε) αναφέρθηκε ως ελληνική νίκη, καθώς Ελλάδα και Κύπρος, δύο μεγάλες ναυτιλιακές χώρες, να επιλέγουν την αποχή.



Συμπλέουν με τον Trump οι Greeks του shipping, το (έγκαιρο) παρασκήνιο του fpress (από τις 23 Σεπτεμβρίου) προϊδεάζοντας για το αποτέλεσμα, με το NetZero Framework, όντως να μην περνάει.



Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας μεταφέρθηκαν για το πως η Αθήνα (ομού η Λευκωσία) αψήφησε την γραμμή των Βρυξελλών, ενεργώντας -και σωστά- με γνώμονα το συμφέρον της χώρας.



Καθοριστικός ο ρόλος της Μαρίας Αγγελικούση, καθώς η πανίσχυρη εφοπλίστρια συμμετείχε στις διαβουλεύσεις του ΙΜΟ, προτάσσοντας την σταδιακή προσαρμογή της ναυτιλίας, με παράλληλη χρήση LNG ως μεταβατικού καυσίμου.

Σύμφωνα με ξένα Μέσα, συνέβαλε στην συγκρότηση ενός άτυπου μετώπου χωρών με ισχυρό shipping, που υποστήριξαν το αίτημα της αναβολής.

Η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη και θα πρέπει να αποφευχθούν πρακτικές αιφνιδιασμού το μήνυμα της, που εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως υιοθέτησαν οι περισσότεροι.



Σημαντικός ο ρόλος και άλλων Greeks του shipping, όπως και του Βασίλη Κικίλια, στο να πεισθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λάβει την τελική απόφαση.