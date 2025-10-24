Έρχονται ( ; ) αυξήσεις στα "νερά";.

Αφορμή για αναζωπύρωση παλαιότερων σεναρίων που αναφέρονταν σε αυξήσεις στα τιμολόγια, είναι η σημαντική άνοδος της μετοχής της ΕΥΔΑΠ στο χρηματιστηριακό ταμπλό.



Στα 6,70 ευρώ με συν 4,04% στην συνεδρίαση της Τετάρτης και έως τα 7 με συν 4,48% την Πέμπτη και μάλιστα με θεαματικά αυξημένες συναλλαγές ο τίτλος της ΕΥΔΑΠ.



Σχεδόν αντανακλαστική η άνοδος και για τη μετοχή της ΕΥΑΘ, με επαναφορά πάνω από τα 3,72 ευρώ στην χθεσινή συνεδρίαση (Πέμπτης).



Από τη μία η κατακόρυφη αύξηση/επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους συνδυαστικά με τα επενδυτικά προγράμματα που πρέπει να υλοποιηθούν από την άλλη το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά...ρευστό περιβάλλον για αμφότερες τις Επιχειρήσεις.



Υπενθυμίζεται πως έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια το ενεργειακό κόστος και έχει πιεστεί η κερδοφορία, γιατί δεν μπόρεσε να μεταφέρει το μεγαλύτερο κόστος στον καταναλωτή, σε σύγκριση με πολλές άλλες εταιρείες που το έχουν κάνει.