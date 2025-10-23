Coca Cola HBC: Γιατί επενδύει 2,6 δισ. στην Αφρική, και ποιοι ακολουθούν

Σύμφωνα με όσα είπε στους αναλυτές η διοίκηση της Coca Cola HBC, η επένδυση των 2,6 δισ. αποσκοπεί προοπτικά στην αύξηση μεριδίων διεύρυνση προϊοντικής βάσης και επενδυτικής/χρηματιστηριακής εδραίωσης.



Δαυϊδ και Μπογκτάνοβιτς "ρίχνουν" 2,6 δισ. για την εξαγορά του 75% της Coca Cola Beverages Afroca, επενδύοντας σε μία αχανή αγορά 1,56 δισ. δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Ασία, με την νεότερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη.



Με την εξαγορά της CCBA ο ελληνικός πολυεθνικός όμιλος θα έχει τα δύο τρίτα των συνολικών πωλήσεων Coca Cola, ενώ θα καλύπτει πάνω από το 50% του πληθυσμού της ηπείρου.



Προφανής η στόχευση της διοίκησης, "βλέποντας" στην αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό και προτίθεται να προχωρήσει και σε τρίτη εισαγωγή διαπραγμάτευση, στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ. Με συνολικά 435 εταιρείες εισηγμένες (στο JSE), με την συνολική χρηματιστηριακή αξία να διαμορφώνεται στα 1,05 τρισ. ευρώ, είναι το μεγαλύτερο της Αφρικής, με το ευρύτερο "βάθος" και κλαδική αντιπροσώπευση, και δείκτες FTSE (FTSE JSE All Shares, ο βασικός δείκτης).



Παράλληλα η Coca Cola HBC δείχνει έναν άλλον δρόμο (και ) για την εγχώρια επιχειρηματικότητα- έχοντας εδραία θέση εδώ και 10ετίες στην Νιγηρία- και πρόσφατα στην Αίγυπτο-



Μάλιστα σύμφωνα με αναλυτές οι οποίοι παρακολούθησαν την ενημέρωση, δεν αποκλείεται ένας από τους επόμενους που θα μπορούσε να ακολουθήσουν προς την Αφρική είναι η AEGEAN.



Στόχευση που έχει αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Γερογιάννης, και θα είχε κάθε λόγο να (υπό) στηρίξει ο Ευτύχης Βασιλάκης, ειδικότερα για το Λάγγος της Νιγηρίας.

Από τους μετόχους μειοψηφίας της αεροπορικής εταιρείας ο Αναστάσης Γ. Δαυϊδ, με ισχυρή επιχειρηματική παρουσία στην Νιγηρία οι οικογένειες Δαυϊδ-Λεβέντη.