ΝΑΚΑΣ: Μερίσματα μετά μουσικής

Στο ερώτημα ποια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διανέμει στους μετόχους της ακόμη και το 100% των κερδών, η απάντηση πιθανότατα θα ξαφνιάσει τους εκτός "Λεωφόρου Αθηνών 10".



Αυτό γιατί, η εταιρεία είναι η "ΝΑΚΑΣ Μουσική" δλδ ο γνωστός "Μουσικός Ομιλος Φίλιππος Νάκας" ο παλαιότερος του χώρου (ιδρύθηκε το 1937 από τον Φίλιππο Νάκα) με έδρα αρχικά στην Κύπρο και μετέπειτα στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.



Ακολούθησε επέκταση και σε άλλους τομείς (παραγωγή μουσικών οργάνων και βιβλίων), ενώ η οικογένεια Νάκας ίδρυσε το Ωδείο Φίλιππος Νάκας το 1989, ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ίδρυμα για τη μουσική, που προσφέρει διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης.



Η εταιρεία δημοσίευσε τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα στις 30 Οκτωβρίου (κλείνει χρήση στις 30 Ιουνίου) καταγράφοντας μικρή αύξηση κύκλου εργασιών στα 28,1 εκατ. (από 27,7 ) με καθαρή κερδοφορία 1,75 εκατ.



Η διοίκηση ανακοίνωσε πως, στην ετήσια γενική συνέλευση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή. Ποσό που συνολικά αντιστοιχεί στο 84% των καθαρών κερδών. Στην δε περίπτωση που ακολουθηθεί η περυσινή γενναιόδωρη πολιτική, και με επιστροφή κεφαλαίου τότε το payout ratio γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.



Σημειωτέον ότι την προηγούμενη χρήση είχε δοθεί μέρισμα, πάλι 0,23/μτχ συν επιστροφή κεφαλαίου 0,07%, δλδ συνολικά 0,30/μτχ.



Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία αυξάνει σταθερά την καθαρή κερδοφορία, καθώς από τα 733 χιλ. του 2021 (χρονιά επηρεασμένη από την πανδημία) διαμορφώθηκε στο 1,03 εκατ. το 2022, στο 1,026 εκατ. το 2023, στο 1,74 εκατ. το 2024 και στο 1,746 εκατ. κατά τη χρήση που έληξε στις 30/6/2025.



Ωστόσο, διαχρονικό μειονέκτημα η περιορισμένη εμπορευσιμότητα (μόλις 814 τμχ την Παρασκευή 31/10), χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ορίου free float. Ζήτημα που έχει διευθετηθεί από πέρυσι τον Δεκέμβριο όταν οι Κωνσταντίνος και Γεώργιος Φ. Νάκας διέθεσαν από 120.000 κοινές μετοχές (αξίας 368.800) ο καθένας με αποτέλεσμα το ποσοστό να διαμορφωθεί οριακά χαμηλότερα του 75% (στο 74,5%), που πρακτικά σημαίνει πως η ΝΑΚΑΣ θα παραμείνει εισηγμένη στο ΧΑ.



Σε αντίθεση με την ΕΛΙΝΟΪΛ, που μετά τις τελευταίες μετοχικές εξελίξεις (για τις οποίες σας ενημέρωσε το fpress/31/10) φαίνεται πως μάλλον οδεύει προς την έξοδο.