Κριστιάν Χατζημηνάς: Προτίμησε Euronext/Amsterdam και δικαιώθηκε

Άλλη μία συμφωνία, αυτή την φορά με το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα η ΤΗΕΟΝ, με την εταιρεία του Κριστιάν Χατζημηνά να διευρύνει έτι περαιτέρω την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.



Το deal αφορά σε πολυετούς διάρκειας συνεργασία-ύψους άνω των 300 εκατ.- για την προμήθεια διοπτρών νυχτερινής όρασης και του νέου θερμικού clip-on IRIS-C, με υλοποίηση την περίοδο 2026–2028. Εξέλιξη που καταδεικνύει την στρατηγική της διοίκησης για προϊοντική διαφοροποίηση προς τις θερμικές και ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των διεθνών εταίρων της.



Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για παρόμοιες συμβάσεις με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ.



Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΗΕΟΝ, η υπογραφή αυτής της πρώτης συμφωνίας-πλαισίου υπογραμμίζει τη μετάβαση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ σε πιο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τον εξοπλισμό φορητών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας — όπως επισημάνθηκε και στην πρόσφατη ενημέρωση επενδυτών.



Η ΤΗΕΟΝ είναι εισηγμένη στο Euronext/Αμστερνταμ (από τις αρχές του 2024/7Φεβ.)

με τον Κριστιάν Χατζημηνά να επιλέγει το ολλανδικό χρηματιστήριο αντί για το ελληνικό προκειμένου να αξιοποιήσει τη μεγαλύτερη ρευστότητα του, συνδυαστικά με το πλεονέκτημα της ευρύτερης προβολής στο διεθνές επενδυτικό κοινό.



Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, δικαιώθηκε για την επιλογή του, καθώς η εταιρεία αποτιμάται στα 2 δισ. (σ.σ. στα 28,35 ευρώ η μετοχή), έχοντας αντλήσει επενδυτικά κεφάλαια πολλαπλάσια απ' ότι εάν ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.