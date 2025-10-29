ΙΟΒΕ: Προειδοποιεί και ανησυχεί για τη μετά RRF "ημέρα".

Εύλογος ο προβληματισμός που εκφράζεται από τον γενικό διευθυντή του Ιδρύματος Νίκο Βέττα για την "επόμενη ημέρα"

Η ελληνική οικονομία δείχνει να ξεμένει από δυνάμεις, καθώς η αναπτυξιακή δυναμική επιβραδύνεται σε περίοδο που η αβεβαιότητα/ρευστότητα στις διεθνείς αγορές επιβαρύνουν το κλίμα.



Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη υποβαθμίζονται οριακά στο 2,1% για το 2025 (από 2,2%) και στο 2,2% για το 2026 (από 2,4%).

Ανησυχητικό το ότι, σύμφωνα πάντα με το ΙΟΒΕ, χαμηλώνει και ο πήχης για τις επενδύσεις, και αυτό παρά την ισχύ του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εύλογος ο προβληματισμός που εκφράζεται από τον γενικό διευθυντή του Ιδρύματος Νίκο Βέττα για την "επόμενη ημέρα", δλδ από την στιγμή που- μέσα 2026 και μετά- θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.



Στον τουρισμό, μπορεί να καταγράφονται νέα ρεκόρ εσόδων, αλλά η αγορά δεν συμμερίζεται την αίσθηση επιτυχίας.

Παρά τα εντυπωσιακά μεγέθη, οι επιχειρήσεις του κλάδου μιλούν για άνιση κατανομή των κερδών και μειωμένη αποδοτικότητα.

Και το σημαντικό, δίχως να έχει αλλάξει-ουσιαστικά- το παραγωγικό μοντέλο, συν το ότι η παραγωγικότητα εργασίας είναι 30% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που πρακτικά σημαίνει ότι συνεχίζουμε σε λάθος κατεύθυνση.