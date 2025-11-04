Ορίστηκε ο μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ – Ποιος είναι ο Μάριος Τέμπος

Το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε τον ορισμό του κ. Τέμπου, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Θα παραμείνει στο νέο του ρόλο για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών, όσο διαρκεί και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Ο κ. Τέμπος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, σε τομείς όπως ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός, οι πωλήσεις και το procurement. Προέρχεται από τον Όμιλο Olympia, όπου διετέλεσε Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε τη θέση του Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Είναι κάτοχος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ξεκινά η διαδικασία εξεύρεσης νέου CEO στα ΕΛΤΑ



Παράλληλα το Υπερταμείο ξεκινά από σήμερα την εξεύρεση νέου Διευθύνοντα Συμβούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπερταμείο θα καταρτίσει μια λίστα υποψηφίων (από τον ιδιωτικό τομέα), δεν πρόκειται να υπάρξει δηλαδή εσωτερική μετακίνηση. Μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων θα διοριστεί ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος. Η διαδικασία θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες και σίγουρα κοντά στο τρίμηνο.