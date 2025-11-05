AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

Στη σύσταση νέας εταιρείας με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου προχώρησαν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η ΑΚΤΩΡ Energy.

Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. (AS LNG) και έδρα την Παιανία, ιδρύθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2024, και σηματοδοτεί τη συνεργασία δύο κορυφαίων ελληνικών ομίλων στον χώρο της ενέργειας και των υποδομών – της ΔΕΠΑ Εμπορίας, που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη και καθετοποιημένη ενεργειακή επιχείρηση, και της ΑΚΤΩΡ Energy, θυγατρικής του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομίλου εταιρειών ΑΚΤΩΡ, του μεγαλύτερου οργανισμού κατασκευής υποδομών στη χώρα, ο οποίος ενισχύει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα της ενέργειας.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η μεταφορά και άλλες δραστηριότητες στο LNG.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο καταστατισκό σύστασης της AS LNG που είναι αναρτημένο στο ΓΕΜΗ, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση, οι υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών, η διανομή αέριων κλαυσίμων μέσω αγωγών, η άντληση φυσικού αερίου, που διατίθεται υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση, οι υπηρεσίες διανομής αέριων καυσίμων μέσω αγωγών, όπως και το εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία συμμετέχει κατά 60% η AKTOR και κατά 40% η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.