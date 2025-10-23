Alpha Bank: Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για «πράσινο» ομόλογο 500 εκατ. – Στα 3 δισ. ευρώ η ζήτηση

Η Alpha Bank προχώρησε στην έκδοση του πρώτου της «πράσινου» ομολόγου, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές, με την ζήτηση να φτάνει στα 3 δισ. ευρώ, δηλαδή έχουμε υπερκάλυψη περίπου 6 φορές.

Το τελικό spread διαμορφώθηκε κάτω από τις 100 μονάδες βάσης στις 92 και θα εφαρμοστεί σε ένα επιτόκιο αναφοράς στην περιοχή του 2%.

Πρόκειται για μια senior preferred έκδοση διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη. Η έκδοση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων, με το ποσό που θα αντληθεί να μην υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ



Το βιβλίο προσφορών διαχειρίζονται οι BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, και UniCredit, οι οποίοι έχουν οριστεί ως Joint Lead Managers. Παράλληλα, η Crédit Agricole CIB αναλαμβάνει τον ρόλο του Green Structuring Bank για την έκδοση, ενισχύοντας την πράσινη διάσταση της χρηματοδότησης.

Η έκδοση αξιολογήθηκε από τη Moody’s με Baa2, καθιστώντας την την πρώτη full investment grade έκδοση της Alpha Bank τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας έτσι σταθερότητα και εμπιστοσύνη στους επενδυτές.

Με την κίνηση αυτή, η Alpha Bank ενισχύει τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και την υποστήριξη του περιβαλλοντικού μετασχηματισμού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα που συνάδουν με τις αρχές της αειφορίας και της πράσινης οικονομίας.