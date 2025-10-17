Η Προστασία Μετόχων Μειοψηφίας καθιερώθηκε επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή- και προεδρίας Αλέξη Πιλάβιου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- καταστρατηγείται επί Κυριάκου Μητσοτάκη- και Βασιλικής Λαζαράκου- με όσα μπορεί να σημαίνει για την συνέχεια η αιφνιδιαστική και "άνωθεν" αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου.



Με ποδοσφαιρικούς όρους, η ενέργεια της κυβέρνησης μοιάζει σαν αυτόν που αλλάζει τα γκολπόστ προκειμένου να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.



Σύμφωνα με το προηγούμενο πλαίσιο, ακόμη και αν κατατίθετο δημόσια πρόταση με ανταλλαγή εισηγμένων σε άλλη αγορά της ΕΕ μετοχών, θεωρούνταν cold delisting και απαιτούνταν να συγκεντρωθεί το 95% των μετοχών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία του squeeze out.



Επί της ουσίας καταργείται το squeeze out, καθώς η υποχρέωση συγκέντρωσης του 95% πάει...περίπατο, καθώς ανεξάρτητα από το ποσοστό αποδοχής αρκεί η έγκριση διασυνοριακής συγχώνευσης από τα δύο τρίτα των μετόχων.

Όσοι μέτοχοι μειοψηφίας δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση θα βρεθούν, υποχρεωτικά, με μετοχές του προτείνοντος.



Και μπορεί το υπ.Οικ να υποστηρίζει πως αποτελεί υλοποίηση κοινοτικής οδηγίας, πρόκειται για 100% ελληνική ευρεσιτεχνία.



Πατέντα που σε αυτή την φάση μπορεί να "φωτογραφίζει" την απορρόφηση της ΕΧΑΕ από το Euronext, αλλά σε επόμενη μπορεί να αφορά σε διασυνοριακή συνένωση (μέσω απορρόφησης) συστημικής τράπεζας από άλλη ευρωπαϊκή, λ.χ ιταλική, γαλλική κ.λ.π.



Οι παλαιότεροι -της εποχής του "κάγκελου" της Σοφοκλέους 10- θα ενθυμούνται πως πλαίσιο για την (όποια ) προστασία των μικρομετόχων/μικροεπενδυτών ξεκίνησε να διαμορφώνεται επί θητείας Αλέξη Πιλάβιου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή-.