Profile: Επειδή ο παλιός είναι αλλιώς

Αίσθηση έκανε το νέο "άλμα" της μετοχής της Profile, στην χθεσινή συνεδρίαση. Με αυξημένες συναλλαγές, το συν 5,40% στα 7,61 ευρώ. Νέο υψηλό για τη μετοχή, και αποτίμηση 188,3 εκατ. ευρώ.



Για τους γνώστες της αγοράς fintech-πληροφορικής, το "κλειδί" της τελευταίας ανοδικής κίνησης ήταν η συμμετοχή της Profile Software στην Sibos2025 της SWIFT, στην Φρανκφούρτη.



Σύμφωνα με αυτούς επρόκειτο για ουσιαστικής σημασίας παρουσία στην κορυφαία σκηνή διεθνώς, όπου το banking και οι fintech σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους.



Η διοίκηση παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών, από το Finuevo (core & digital banking) και το Axia (wealth management) μέχρι τα RiskAvert ( risk & Basel IV compliance) και AI.Adaptive (Agentic AI ).



Ειδικότερα το τελευταίο ήταν το πιο καινοτόμο "χαρτί", λέγεται δε πως έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση σε fireside chats (όπως μου εξήγησε γνώστης του αντικειμένου...)



Τι είναι το Agentic AI; όχι μόνο πρόβλεψη αλλά και αυτόνομες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σε δανειοδοτήσεις, fraud detection και customer experience.



Το πλεονέκτημα; διαφάνεια και ελεγχόμενα όρια, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος black boxes που απασχολεί τις τράπεζες.



Πρακτικά, ο Χαράλαμπος -Μπάμπης για τους παλαιούς του "κάγκελου" της Σοφοκλέους 10- Στασινόπουλος ως old school έχει πάρει από το...χεράκι, που λένε την εταιρεία και την παρουσιάζει στα καλύτερα σαλόνια. Οπως αυτό της Φρανκφούρτης, για τους γνωρίζοντες τι ακριβώς εστί Sibos της Swift.



Στο δια ταύτα, η "μικρούλα" ελληνική Profile Software είναι στα "μεγάλα σαλόνια", που με "κλειδί" το Agentic AI μπορεί να ξεκλειδώσει σημαντικά premiums για το "χαρτί".



Ο παλιός είναι αλλιώς, και ο Μπάμπης προσδίδει εξωστρέφεια...