Μετά την Eurolife η ΝΝ και στο... βάθος η Interlife

Η Εθνική Ασφαλιστική οδεύει στην Τράπεζα Πειραιώς, η Eurolife επιστρέφει στην Eurobank (με τον Prem Watsa να αποκομίζει περί τα 980 εκατ. σε μία 9ετία) εύλογα, πλέον, η προσοχή στρέφεται στην Εθνική Τράπεζα.



Τις τελευταίες δύο εβδομάδες σενάρια θέλουν την διοίκηση Μυλωνά να έχει -σχεδόν- καταλήξει σε συμφωνία με δύο ασφαλιστικές εταιρείες, με το όνομα της ΝΝ να φιγουράρει σε όλα.



Με την υπόθεση πως τα σενάρια θα επιβεβαιωθούν η Εθνική θα προχωρήσει σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό της ελληνικής θυγατρικής του ολλανδικού ασφαλιστικού κολοσσού.

Γνωστό πως η ΝΝ (Greece) είναι ο leader στην αγορά των unit linked, τομέας που ταιριάζει με το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής, έτσι όπως το συγκροτεί ο Παύλος Μυλωνάς.



Στα 461,4 εκατ. η παραγωγή της ΝΝ το 2024, 81,5 εκατ. περισσότερα από το 2023 υπερκαλύπτοντας τη μείωση των ομαδικών συνταξιοδοτικών (114,4 εκατ. ευρώ) και των ασφαλίστρων από τη Ζωή (104,63 εκατ. ευρώ). Στα 400,5 εκατ. τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες (από 376 εκατ. το 2023) και καθαρό αποτέλεσμα 68,2 εκατ. (από 17,9 εκατ. το 2023).



Σημειωτέον πως, η ΝΝ κατέβαλε στην Πειραιώς την προμήθεια για την 15ετή αποκλειστική προώθηση προϊόντων "Ζωής" και "Υγείας" (έχει κεφαλαιοποιηθεί από την τράπεζα) που πρακτικά σημαίνει ότι ο δρόμος για deal με την Εθνική Τράπεζα έχει ανοίξει.



Με τον ευρύτερα εννοούμενο ασφαλιστικό κλάδο σε συγκέντρωση (σ.σ. η Εθνική έχει βολιδοσκοπήσει και δεύτερη εταιρεία με διψήφιο ποσοστό στις "γενικές καλύψεις") μόνη εκπρόσωπος στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει απομείνει η Interlife.



H θεσσαλονικιώτικη εταιρεία, με ασφαλιστική παραγωγή 100,35 εκατ. το 2024 (από 93,82 εκατ., το 2023) και ενεργητικό 340,26 (από 306,22 ) είχε καθαρά κέρδη 11,4 το 2024 διένειμε δε μέρισμα 0,20/μτχ (από 0,16/μτχ) έχει βρεθεί, κατά καιρούς, στο monitoring των ισχυρών του κλάδου. Με τον Ιωάννη Παν. Βοτσαρίδη να έχει κλείσει- για την ώρα- το ενδεχόμενο εξαγορών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης- από το βήμα της γενικής συνέλευσης- είχε στείλει μήνυμα αυτοδυναμίας λέγοντας πως "δεν πουλάμε- δεν αγοράζουμε".

Αυτά τον Ιούνιο...