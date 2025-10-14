Στο μυαλό του Σπύρου (Θεοδωρόπουλου)

Με την πώληση της ΝIKAS στον όμιλο Υφαντή, ο και πρόεδρος του ΣΕΒ απαλλάχτηκε από μία ζημιογόνο εταιρεία, για να ακολουθήσει με την εξαγορά της 3Salads - μέσω της θυγατρικής Αμβροσία Α.Ε.- Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών που "κουμπώνει" λειτουργικά, καθώς η 3Salads έχει σημαντική παρουσία στον κλάδο HO.RE.CA.

Με την Αμβροσία πραγματοποιούν τζίρο 40 εκατ. με κέρδη πάνω από τα 3 εκατ. ευρώ.

Παράγων του κλάδου, εκτιμά πως ο επιχειρηματίας θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την συνεργασία της Αμβροσίας με την αλυσίδα Lidl -μέσω της οποίας προϊόντα της εξάγονται σε πολλές πόλεις της Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ο γερμανικός όμιλος-, για να προωθήσει και τους κωδικούς της 3Salads.



Σημειωτέον πως η Lidl διαθέτει περισσότερα από 13.000 καταστήματα/σημεία πώλησης σε 30 ευρωπαϊκές χώρες (αλλά και σε πολιτείες των ΗΠΑ) πρακτικά πρόκειται για έναν σημαντικό μέσο πρόσβασης ελληνικών εταιρειών, προϊόντων σε ευρύτατο καταναλωτικό κοινό.



Εμφανής ο σχεδιασμός του Σπ.Θ. να συγκροτήσει ένα "καλάθι" εταιρειών στον ευρύτερο κλάδο τροφίμων-ειδών διατροφής, που (δυνητικά) μπορεί να αποφέρει πολλαπλάσια έσοδα με μεγαλύτερο περιθώριο λειτουργικού κέρδους (έναντι λ.χ. της αλλαντοβιομηχανίας).



Οσον αφορά στην τιμολογιακή πολιτική -καθότι και πρόεδρος του ΣΕΒ- πρόθεση του είναι η απορρόφηση των ανατιμήσεων, προκειμένου να διατηρήσει (ή και ενισχύσει) τα μερίδια αγοράς, παρά το ότι αυτή η πολιτική συμπιέζει προσωρινά το λειτουργικό αποτέλεσμα.



Αλλωστε ανάλογη τακτική ακολούθησαν λ.χ. η Ιωάννα Παπαδοπούλου, ο Παναγιώτης Τσινάβος κ.α. οι οποίοι μπορεί να "θυσίασαν" μέρος των κερδών μίας χρήσης, διεύρυναν όμως αμφότεροι τα μερίδια αγοράς, πετυχαίνοντας μεγαλύτερα κέρδη τις επόμενες.