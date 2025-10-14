Στο μυαλό του Σπύρου (Θεοδωρόπουλου)
Μέσω της Lidl τα προϊόντα εταιρειών της Bespoke SGA Holdings στα ράφια του δικτύου Lidl σε ευρωπαϊκές πόλεις.
Με την πώληση της ΝIKAS στον όμιλο Υφαντή, ο και πρόεδρος του ΣΕΒ απαλλάχτηκε από μία ζημιογόνο εταιρεία, για να ακολουθήσει με την εξαγορά της 3Salads - μέσω της θυγατρικής Αμβροσία Α.Ε.- Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών που "κουμπώνει" λειτουργικά, καθώς η 3Salads έχει σημαντική παρουσία στον κλάδο HO.RE.CA.
Με την Αμβροσία πραγματοποιούν τζίρο 40 εκατ. με κέρδη πάνω από τα 3 εκατ. ευρώ.
Παράγων του κλάδου, εκτιμά πως ο επιχειρηματίας θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την συνεργασία της Αμβροσίας με την αλυσίδα Lidl -μέσω της οποίας προϊόντα της εξάγονται σε πολλές πόλεις της Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ο γερμανικός όμιλος-, για να προωθήσει και τους κωδικούς της 3Salads.
Σημειωτέον πως η Lidl διαθέτει περισσότερα από 13.000 καταστήματα/σημεία πώλησης σε 30 ευρωπαϊκές χώρες (αλλά και σε πολιτείες των ΗΠΑ) πρακτικά πρόκειται για έναν σημαντικό μέσο πρόσβασης ελληνικών εταιρειών, προϊόντων σε ευρύτατο καταναλωτικό κοινό.
Εμφανής ο σχεδιασμός του Σπ.Θ. να συγκροτήσει ένα "καλάθι" εταιρειών στον ευρύτερο κλάδο τροφίμων-ειδών διατροφής, που (δυνητικά) μπορεί να αποφέρει πολλαπλάσια έσοδα με μεγαλύτερο περιθώριο λειτουργικού κέρδους (έναντι λ.χ. της αλλαντοβιομηχανίας).
Οσον αφορά στην τιμολογιακή πολιτική -καθότι και πρόεδρος του ΣΕΒ- πρόθεση του είναι η απορρόφηση των ανατιμήσεων, προκειμένου να διατηρήσει (ή και ενισχύσει) τα μερίδια αγοράς, παρά το ότι αυτή η πολιτική συμπιέζει προσωρινά το λειτουργικό αποτέλεσμα.
Αλλωστε ανάλογη τακτική ακολούθησαν λ.χ. η Ιωάννα Παπαδοπούλου, ο Παναγιώτης Τσινάβος κ.α. οι οποίοι μπορεί να "θυσίασαν" μέρος των κερδών μίας χρήσης, διεύρυναν όμως αμφότεροι τα μερίδια αγοράς, πετυχαίνοντας μεγαλύτερα κέρδη τις επόμενες.