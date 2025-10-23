ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μουστοκούλουρα λόγω αυξημένης ποσότητας κουμαρίνης

Παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από τη ΡΕΝΤΑΣ BAKERY που εδρεύει στο Άργος.

Σε ανάκληση μουστοκούλουρων προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς μετά από δειγματοληψία στα πλαίσια ελέγχου προσθέτων τροφίμων και αρωματικών ουσιών, από τον Φορέα σε συνεργασία με την Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε, διαπιστώθηκε η ουσία κουμαρίνη, σε συγκέντρωση άνω του νομοθετικού επιτρεπτού ορίου.

Πρόκειται για το προϊόν με τα στοιχεία: «ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΟ» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 28/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από τη ΡΕΝΤΑΣ BAKERY που εδρεύει στο Άργος.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν, ως μη ασφαλές.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.